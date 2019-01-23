Dinamo Kazan - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

SALON: Saint Petersburg

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Peter Szabo (Macaristan)

DİNAMO KAZAN: Startseva, Kotikova, Maryukhnich, Malygina, Kadochkina, Koroleva, Ulanova (L) (Kochurina, Mikyskova)

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L) (Gamze, Gözde)

SETLER: 16-25, 16-25, 25-22, 22-25

SÜRE: 100 dakika (22, 21, 27, 30)



Rusya'nın Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 16-25, 16-25, 25-22 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı grubunda 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.