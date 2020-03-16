Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Kızını hastaneden kaçırdı
Kızını hastaneden kaçırdı
39 gün sonra cesedi bulundu
39 gün sonra cesedi bulundu
Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
İş fırsatları için hemen tıkla!

DEV DERBİDEN GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

16 Mart 2020 Pazartesi 08:41
0 Okunma
DEV DERBİDEN GOL SESİ ÇIKMADI

7'nci dakikada Onyekuru, savunma arkasına kaçarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Seri oyunu pasla başlattı. Belhanda'nın içeri kestiği ortada Donk'un kafa vuruşu auta gitti. Sarı kırmızılı oyuncular bir süre pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, maçın hakemi Bitigen oyunu devam ettirdi.

17'nci dakikada Seri'nin kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27'nci dakikada savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağ kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Muslera'yı yanıltan top ağlara gitti ancak gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.

30'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün hatasıyla Falcao ceza sahası içerisinde topla buluştu. Falcao müsait pozisyonu yaratamayınca, pasını ceza sahası yayındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin şutunda topa Karius sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

50'nci dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Falcao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

55'inci dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan içeri yerden sert kestiği ortada N'Koudou topu kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasın sol bölümünden yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.

72'nci dakikada Onyekuru topla hızlı çıktı ve ceza sahasına girdi. Nijeryalı futbolcu topu içeri çevirirken, savunma müdahalede bulundu. Sonrasında savunma hatasıyla yeniden topla buluşan Onyekuru yeniden topu içeri çevirmek istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

73'üncü dakikada kullanılan köşe vuruşunda Karius topa müdahale etti ancak top Onyekuru'nun önünde kaldı. Onyekuru'nun vuruşu Karius'tan dönerken, sonra Feghouli'nin aşırtma denemesi auta gitti.

78'inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın ceza sahası içiden yaptığı vuruşu Karius çeldi. Savunmanın topu ıskalamasıyla topu önünde bulunan Feghouli, müsait pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

85'inci dakikada Galatasaray hücuma hızlı çıktı. Topla buluşan Onyekuru ceza sahasında boş kaldı. Bu oyuncunun vuruşu auta gitti.

Müsabaka 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

BURAK YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Müsabakanın 86'ncı dakikasında Marcao'ya yaptığı faul sonucunda sarı kart gören Burak Yılmaz, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, takımının ligin 27'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
Galatasaray'dan "ligler ertelensin" talebi
Galatasaray'dan "ligler ertelensin" talebi
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı