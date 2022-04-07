Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.337,61
ALTIN
914,71
DOLAR
14,76
STERLİN
19,34
EURO
16,11
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

07 Nisan 2022 Perşembe 14:25
Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

İSTANBUL -   Spor Toto Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

8 NİSAN CUMA

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 NİSAN PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

DHA

Son Güncelleme: 07.04.2022 14:34
Anahtar Kelimeler:
Atilla KaraoğlanDerbi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor
Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor
Türkiye, judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına 18 sporcuyla katılacak
Türkiye, judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına 18 sporcuyla katılacak
Rıza Çalımbay: 7 maçı iyi bitirip, kupayı da kazanmak istiyoruz
Rıza Çalımbay: 7 maçı iyi bitirip, kupayı da kazanmak istiyoruz
'Şampiyonluk kutlamalarında stat bize yetmeyecek'
'Şampiyonluk kutlamalarında stat bize yetmeyecek'
Bahçeşehir Koleji'nde final mutluluğu 
Bahçeşehir Koleji'nde final mutluluğu 
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Giresunspor, Malatyaspor galibiyetiyle rahatlamak istiyor
Giresunspor, Malatyaspor galibiyetiyle rahatlamak istiyor
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, çok daha güzel geleceğe yürüyor
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, çok daha güzel geleceğe yürüyor
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma