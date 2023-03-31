Depremzede hentbolcu annenin minik oğlu Yiğit Efe, takımın maskotu oldu

Ankara

Kahramanmaraş temsilcisi Genç Nesil Bilişim ile oyunculardan Fatmagül Ağyar ve oğlu Yiğit Efe, depremden etkilenen takımların yer aldığı Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubu'nda kalan maçların oynanması için Ankara'ya geldi.

Takımın neşe kaynağı haline gelen 6 yaşındaki Yiğit Efe, Türkiye Hentbol Federasyonunun tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hentbolu çok seviyorum, buraya annemin maçlarını izlemeye geldim. Annemle bazen hentbol oynuyorum, annem çok güzel oynuyor, takımda en çok golü annem atıyor, takımda herkesi tanıyorum." diye konuştu.

Hentbolla ilgili bazı şeylerin annesi ile arasında sır olduğunu ve bunları arkadaşlarına anlatmadığını belirten Yiğit Efe, "Babam şimdi Kahramanmaraş'ta, biz de Ankara'da maça geldik. Burada 3 günlük maçımız var, ondan sonra gideceğiz. Hentbolu seviyorum ama futbolu da seviyorum. Babam futbolu seviyor ama ben annemin oynadığı takımı da babamın oynadığı takımı da seviyorum, ikisini de hiç ayırt etmem." ifadelerini kullandı.

Maçı tribünden izlerken annesi gol attığında çok sevindiğini de anlatan Yiğit Efe, "Sevinmekten camlara vuruyorum, o an anneme doğru atlayıp sarılmak istiyorum." dedi.

Annesine faul yapıldığındaki heyecanını ise Yiğit Efe, "Siz benim anneme nasıl faul yaparsınız diye onlara bağırıyorum, onlara doğru atlamak istiyorum." şeklinde anlattı.

Bilek güreşini de çok sevdiğini ifade eden Yiğit Efe, THF Salonu'nda AA muhabiri Fatih Çakmak ile bilek güreşi yaptı.

Hentbolcu anne: "Yiğit Efe takımın maskotu olarak geçiyor"

Yiğit Efe'nin annesi Fatmagül Ağyar ise normalde maçları Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Deprem bölgelerinde inanılmaz derecede sıkıntı var. İnşallah her şey daha iyi olacak, zor durumdayız, bizlere bu imkanı sunup Ankara'ya getirdikleri için Kahramanmaraş Belediyesine ve burada ağırlayan Türkiye Hentbol Federasyonuna çok teşekkür ederiz. Hentbol ile oyunculardan uzaklaşmadan bir araya gelebilmek güzeldi, çünkü yaklaşık iki aydır çadırlardayız ve kimse birbirini görmüyor. Ben 'kıyamet oluyor' diye düşündüm, deprem oluyor diye düşünmedim. Yakın arkadaşlarımızdan, Kahramanmaraş'ta hakem olan arkadaşlarımızdan ailesini kaybedenler çok fazla. Spor camiasından, beden eğitimi öğretmenlerinden çok kayıplarımız oldu. Artık insanlar 'iyiyim' demekten utanır hale geldi. Rabb'im hiç kimseye böyle bir felaket vermesin."

Hentbolun yanı sıra esnaf olarak ticaretle de uğraştığını ancak depremde iş yerini de kaybettiğini belirten Fatmagül Ağyar, "Bir sporcu olarak özellikle de bir anne olarak güçlü olmak zorundayız. En azından çocuğumuz için yarının umudu için buradayız. Yine hentbola devam edeceğiz. Kadromuzda eksikler var, takımla bir aileyiz, Yiğit Efe'nin annesi olarak takımda da bir anne ve abla olarak sporcuların tutundukları insanım. Bu zorlu süreçte özellikle genç sporcularımızın durum ne olursa olsun hentbolu bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Küçük oğlunun takımın neşe kaynağı olduğunu aktaran Fatmagül Ağyar, "Oğlumu geçtiğimiz bu zor süreçte de yanımdan ayırmıyorum. Otobüste gelirken de giderken de Yiğit Efe takımın 'maskotu' olarak geçiyor, kızlarla gelirken otobüste de burada da eğlenceli zaman geçiriyor. Zaten biz aile ruhuyla devam ediyoruz, herkes birbirinin ablası, kardeşi. Yiğit Efe de takımın neşe kaynağı." diye konuştu.