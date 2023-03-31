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Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek

Hataylı depremzede sporcu Havva Duran, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirebilmek, memleketini ve ülkesini uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını Edirne'de sürdürüyor.

31 Mart 2023 Cuma 14:28
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Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Edirne

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'daki evi hasar alan 23 yaşındaki sporcu, ailesiyle çadırda yaşamaya başladı.

Bir süre memleketinde kalan Havva, Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Turhan Arslantürk'ün girişimleriyle Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gelerek çalışmalarını burada devam ediyor.

Depremzede sporcu, güreşteki hayallerini gerçekleştirebilmek için antrenmanlarını aksatmadan gerçekleştiriyor.

"Şehrimiz ağır bir yıkım yaşadı"

Milli sporcu Havva Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depreme Hatay'da ailesiyle yaşadığı evde yakalandığını anlattı.

Sarsıntının ardından kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Havva, "Evimizin etrafındaki evler yıkıldı, şehrimiz ağır bir yıkım yaşadı. Ailem de şu an çadırda kalıyor. Güreş salonumuz da yıkıldığı için antrenman yapamıyordum. Milli takım antrenörümüzün sayesinde Edirne'ye geldim ve çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda madalyalar kazandığını aktaran Havva Duran, kadın güreşinde örnek aldığı Yasemin Adar Yiğit gibi Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Doğup büyüdüğüm şehir için mücadele edeceğim"

Depremde yakınlarını ve sporcu arkadaşlarını kaybettiğini anlatan Havva, "Bundan sonra doğup büyüdüğüm şehir için mücadele edeceğim. Onları en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağım. Hatay sevgisi benim için çok farklı. Orada doğdum, büyüdüm, arkadaşlarım, çevrem herkes orada. Hatay'ın tekrar ayağa kalkması için canla başla çalışacağım. Şehrimi asla terk etmeyeceğim. İnsanlara yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Eğitim Uzmanı Nilgün Güçlü ise Hatay'dan gelen milli sporcu Havva Duran'ın antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Deprem bölgesinden Edirne'ye gelen tüm vatandaşlara ve sporculara yardımcı olduklarını ifade eden Güçlü, yaraların el birliğiyle sarılacağını kaydetti.

AA

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HataylıdepremzedesporcuHavvaDuranAvrupaveDünyaŞampiyonluğu
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