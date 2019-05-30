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Denizlispor iç transferde Kerem Can ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra ilk etapta iç transfer çalışmalarına hız veren Denizlispor, sözleşmesi sona eren oyunculardan Kerem Can Akyüz ile anlaşmaya vardı.

Denizlispor iç transferde Kerem Can ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra ilk etapta iç transfer çalışmalarına hız veren Denizlispor, sözleşmesi sona eren oyunculardan Kerem Can Akyüz ile anlaşmaya vardı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:27
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Denizlispor iç transferde Kerem Can ile anlaştı

DENİZLİ - Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayıp 9 yıllık aranın ardından Süper Lig'e adını yazdıran yeşil-siyahlılar, hafta başında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamayan tecrübeli futbolcuyla bu kez el sıkıştı. Denizli'de 2 yıldır forma giyen 29 yaşındaki sol bek, yeni sezon öncesi ilk resmi iç transfer oldu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 2019-2020 sezonu öncesi ilk transfer haberini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. "Kerem Can ile yola devam" yazılı bir paylaşım yapan yaparak oyuncunun takımda kalacağını açıklayan Çetin, Süper Lig'de ilk 5'e girme hedefini de paylaştığı fotoğrafla pekiştirdi.

Transfer sürecini titizlikle yürüttüklerini ifade eden Başkan Çetin, "Takıma 10'un üzerinde dış transfer yapacağız. Scout ekibimizi kurduk. Yerli ve yabancı bazı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer bütçemizi 70 Milyon TL olarak belirledik. Elimizdeki kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu kulübün sokağa atılacak parası yok. En çok verim alacağımız futbolcuları en uygun bedellerle getirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz iç transfer. Bunun içinde bu sezon takımımızda oynamış ama hali hazırda sözleşmesi biten ya da bitmek üzere olan futbolcularımız da var. İlk olarak da Kerem Can ile anlaştık. Kendi oyuncumuzla devam edecek olmaktan dolayı mutluyuz. 1'inci Lig'de şampiyonluk için beraber mücadele ettik, şimdi Süper Lig'de ilk 5 için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigDenizlisporKerem Can
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