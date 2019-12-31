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Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp, devre arasına 22 puanla 11'inci sırada giren Yukatel Denizlispor'da forma şansı bulamayan kaleci Tolgahan Acar ile golcüler Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklifler yağıyor.

Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp, devre arasına 22 puanla 11'inci sırada giren Yukatel Denizlispor'da forma şansı bulamayan kaleci Tolgahan Acar ile golcüler Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklifler yağıyor.

31 Aralık 2019 Salı 11:50
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Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük

DENİZLİ - Ara transfer döneminde kadrosunu en az 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlayan yeşil-siyahlılarda Tolgahan ile Burak'ı Altay'ın istediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncu Mehmet Akyüz için de birçok 1'inci Lig ekibinin sırada olduğu belirtildi. Yönetimin ise teknik direktör Mehmet Özdilek'in raporunu beklediği ifade edildi.

Yaz döneminde Demir Grup Sivasspor'dan gelen 33 yaşındaki file bekçisi Tolgahan, Süper Lig'de hiç şans bulamazken, sadece 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kaleyi korudu. Geçen sezon Denizlispor'un 1'inci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan 33 yaşındaki Mehmet ise 7 Süper Lig ve 4 kupa karşılaşmasında oynayıp 2 gol atttı. Burak da Mehmet ve Tolgahan gibi süre almakta zorlandı. 30 yaşındaki forvet, 3 Süper Lig ve 4 kupa maçında yeşil-siyahlı formayı terleterek filelere 2 gol bıraktı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigDenizlispor
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