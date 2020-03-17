Denizlispor'da sakatlık kabusu sürüyor

DENİZLİ - Adeta revire dönen Denizlispor'da sakat futbolcu sayısı 8'e yükseldi. Recep ve Barrow'un yanı sıra Mbamba, Sacko, Ben Youssef, Bergdich, Sackey ve Tolgahan takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Denizli'de sakatlıktan çıkan Onazi ve Lopes de henüz sahalara dönebildi. Teknik direktör Bülent Uygun, önemli eksiklere rağmen görev alan her futbolcunun formanın hakkını verdiğini söyledi. Uygun, "Sakatlıklar elbette her takımın belini bükebiliyor. Önemli futbolcularımızdan yoksunuz. Ancak mazeret üretmeyeceğiz, işimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.