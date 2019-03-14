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Denizlispor'da Kehinde özür diledi

Spor Toto 1'inci Lig'de lider Denizlispor'da 0-0 berabere biten Ümraniyespor maçında 72'nci dakikada oyundan alınırken teknik ekibe tepki gösteren golcü Lanre Kehinde özür diledi.

Denizlispor'da Kehinde özür diledi

Spor Toto 1'inci Lig'de lider Denizlispor'da 0-0 berabere biten Ümraniyespor maçında 72'nci dakikada oyundan alınırken teknik ekibe tepki gösteren golcü Lanre Kehinde özür diledi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:00
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Denizlispor'da Kehinde özür diledi

DENİZLİ - Agresif tavırlarla sahayı terk eden Nijeryalı golcü taraftarın da eleştirilerini aldı. Son idmanda teknik direktör Yücel İldiz'e sarılıp deneyimli teknik adamdan özür dileyen Kehinde, "Ümraniyespor maçı bizim için çok kritikti, ben de çok heyecanlıydım. Oyunun bir parçası olduğum için böyle bir davranışta bulundum. Bu hareketimden dolayı herkesten özür diliyorum. Tepkimde hatalıyım. Teknik patronumuz Yücel İldiz geldiğim günde beri bana baba gibi yaklaşıyor ve yardımcı oluyor. Daha sonra da hocamın yanına gidip özür diledim. Ben de her insan gibi hata yaptım" diye konuştu.

Kehinde'nin oyundan çıkarken verdiği tepkiyi değerlendiren Yücel İldiz ise genç futbolcunun özür dilediğini belirterek, "Kehinde bizim çocuğumuz. Herkesten defalarca özür diledi. Büyütmeye gerek yok. Biz bir aileyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yarışta stres var" ifadelerini kullandı. Bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Afjet Afyonspor'a konuk olacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Alperen dışında eksiğimiz yok. Ancak kadromuzda yeterli alternatiflerimiz de yok. Arkadaşlarımıza çok yük bindiğinin farkındayım. Ama zorlukları bir şekilde aşacağımıza inanıyorum. Afyonspor karşılaşmasından sonra milli maç arası bize ilaç gibi gelecek. Son düzlüğü en iyi şekilde koşacağız ve yıllardır beklediğimiz Süper Lig'e çıkacağız" yorumunu yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizlisporKehindeözür
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