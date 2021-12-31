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Denizlispor'da kaleci Abdülkadir için teklifler açık

31 Aralık 2021 Cuma 15:56
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Denizlispor'da kaleci Abdülkadir için teklifler açık

DENİZLİ -  Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5'inci Tur maçında Galatasaray'ı eleyerek büyük sevinç yaşayan Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, takımın kalecisi Abdülkadir Sünger için transfer tekliflerine açık olduklarını söyledi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açıklama yapan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeşil-siyahlı takımın kalecisi Abdülkadir Sünger'in maçta gösterdiği müthiş performansla kendilerini onurlandırdığını ve gururlandırdığı belirterek, "Maç öncesi yaptığımız toplantıda da Galatasaray'ı yenebileceğimizi söyledik. Allah yüzümüze. Abdulkadir Sünger bizim kalecimiz, bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Türkiye'nin gündemine oturdu. Biz zaten altyapıdan çıkacak oyuncularla yolumuza devam edebileceğimizi söylemiştik. Nitekim bunun ilk göstergesini bu maçta gördük. Krizden biz bir futbolcu kazanmış olduk. Abdulkadir kardeşim bütün Türkiye'nin gündeminde. Biz Denizlispor olarak menfaatimize gelecek olan her türlü teklife açığız. Teklifleri değerlendirmek zorundayız. Ben bu çocuğumuzun burada yok olmasını istemem çok bir değerse gitsin Avrupa'da oynasın, başka kulüplerde oynasın biz engel olacak durumda değiliz. Ben bu kulübün menfaatini korumak ve kollamak zorundayım. Ben kulübün menfaati doğrultusunda geleceği olan her türlü teklifi yönetim kuruluyla birlikte değerlendireceğim" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 31.12.2021 16:29
Anahtar Kelimeler:
DenizlisporKaleci Abdülkadir
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