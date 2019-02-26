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Denizlispor'a lig yeni başlıyor

SPOR Toto 1. Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek.

Denizlispor'a lig yeni başlıyor

SPOR Toto 1. Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek.

26 Şubat 2019 Salı 12:38
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Denizlispor'a lig yeni başlıyor

DENİZLİ - Rakibiyle zirvede puan farkını açma şansını kullanamayıp koltuktan averajla inen yeşil-siyahlılar, Osmanlıspor'u unutup deplasmandaki Tetiş Yapı Elazığspor maçına odaklandı. Takımıyla çıktığı 15. maçta ilk kez sahadan boynu bükük ayrılan, haftanın ilk çalışması öncesi futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Yücel İldiz, "Tek maçı kazanan değil, sezonu kazanan şampiyon olur" dedi.

İldiz, "Osmanlıspor maçını bırakıp tamamen Elazığspor'a konsantre olmalıyız. Kalan haftaları maç maç ele alacağız. Mutlu sona haftayı değil sezonu zirvede bitiren takım ulaşacak" diye konuştu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de şampiyonluk için takım olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, "Osmanlıspor maçında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak önümüze bakmamız gerekiyor. Biz iyi ve karakterli bir takımız. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış ivmesi yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:45
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor
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