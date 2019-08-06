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Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve bu hafta sonu Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve bu hafta sonu Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

06 Ağustos 2019 Salı 13:00
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Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

SİVAS - Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ve ardından gelecek hafta ligin ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle devam etti. İstasyon çalışmasının ardından, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Partizan takımından transfer edilen orta saha oyuncusu Armin Djerlek de antrenmana katıldı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporHazırlık
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