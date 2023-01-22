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Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

22 Ocak 2023 Pazar 17:57
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

16. dakikada konuk takım Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alaaddin Okumuş'un ortasına iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

24. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Alaaddin Okumuş'un ara pasında topla buluşan Ulvestad'in sert vuruşunda, top üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

41. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

Sivasspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Köşe vuruşunu kullanan Ulvestad'in ortasına iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada Gradel'in ceza alanı içine attığı pasında topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kale çizgisinden Djilobodji uzaklaştırdı.

57. dakikada topla buluşan Gradel'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, topu kaleci Günay kontrol etti.

59. dakikada Gaziantep FK, farklı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine attığı pasta topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Günay'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Musa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor, ligde 3 maç sonra kazandı

Deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanan Sivasspor, puanını 18'e çıkardı.

Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sivasspor, 17 haftada ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasını maç yapmadan geçen kırmızı-beyazlı ekip, 19. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 4-1 yenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporGaziantep FKFutbolSüper Lig
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