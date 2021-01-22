Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
445.143
DOLAR
7.4321
STERLİN
10.1350
EURO
9.0366
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 1-1

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yatabare ve Valencia'nın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 39'a çıkarırken, Sivasspor ise 24 puana yükseldi.

22 Ocak 2021 Cuma 09:06
2 Okunma
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 1-1

2'nci dakikada Tisserand'ın geri pası kısa düşünce araya giren Yatabare, kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, kalecinin ayaklarından seken top kornere çıktı.

8'inci dakikada sakatlanan Tisserand'ın yerine oyuna Lemos dahil oldu.

18'inci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Gradel yerden ceza alanına gönderdi. Kale önünde topukla dokunan Yatabare, topu köşeden filelere gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada Thiam'ın pasında soldan ceza alanına giren Samatta sol ayağı ile vurdu, kaleci Samassa kornere çeldi.

45'inci dakikada Hakan'dan topu kapan Mert Hakan ceza alnında plase vuruşla kaleyi denedi. Savunmada Appindangoye'nin elle topa temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Valencia topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

53'üncü dakikada ceza alanına yönelen Valencia'dan önce son anda Caner topu kornere gönderdi. 

68'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda top üstten auta gitti. 

76'ncı dakikada savunmadan aldığı topla hareketlenen Lemos uzaktan kaleyi denedi, Samassa kucağına gelen topu iki hamlede  kontrol etti. 

81'inci dakikada sağdan Robin'in pasında Yatabare yerden vurdu, Altay çeldi, açılan topu soldan Gradel sol ayağı ile tamamlamak istedi, yandan auta gitti.

83'üncü dakikada soldan Novak'ın ceza alanına kestiği topa ceza alanında Samatta dokunamadı. 

89'uncu dakikada Gradel'in şutu kaleci Altay'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolFenerbahçeDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor
Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor
Trabzonspor Ankara'dan zaferle dönmek istiyor
Trabzonspor Ankara'dan zaferle dönmek istiyor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 1-4 
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 1-4 
Milli muaythai sporcuları, karla kaplı Spil Dağı'nda güç depoladı
Milli muaythai sporcuları, karla kaplı Spil Dağı'nda güç depoladı
Bursaspor’a Yeni Sponsorluk  Anlaşması
Bursaspor’a Yeni Sponsorluk  Anlaşması
Hodri Meydan!
Hodri Meydan!
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt, o hüznün, o elim günün bir timsali olacak
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt, o hüznün, o elim günün bir timsali olacak
Bursaspor Recep Aydın’ın Sözleşmesini Feshetti
Bursaspor Recep Aydın’ın Sözleşmesini Feshetti
Recep Aydın Bursaspor’a Veda Etti
Recep Aydın Bursaspor’a Veda Etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma