Demir Grup Sivasspor, çalışmalarını sürdürüyor

SİVAS - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından ligin başlama tarihinin belirlenmesiyle yenide çalışmalara başlayan Demir Grup Sivasspor, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bir günlük iznin ardından yeniden tesislerde toplanan futbolcular teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. İkinci grupta yer alan futbolcular, akşam saatlerinde çalışmasını gerçekleştirecek.