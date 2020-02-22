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Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Mert Hakan'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:15
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Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Bu sezon ilk kez penaltı atışı kazanan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.


Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı. Karşılaşma başlamadan önce stadyumu dolduran taraftarlar sahaya arkalarını dönerek ıslıklarla TFF ve MHK'yi protesto etti. Maç başladıktan sonra takımlarına destek verdi.

5'inci dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Hakan kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti. Pozisyon sırasında Sivasspor'lu oyuncuların yoğun itirazı üzerine VAR hakemi ile müsabaka hakemi diyaloğa girdi. Pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, Caulker'in pozisyonda Hakan Arslan'a faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Bu sezon ilk kez penaltı kazanan Demir Grup Sivasspor'da atışı kullanan Mert Hakan topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

28'inci dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Yasin ve Mert Hakan pas olarak kullandı. Mert Hakan'ın ceza alanına gönderdiği top kalecide kaldı.

36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Alanya atağında Onur'un ceza alanına ortaladığı topa Cisse kafa vuruşunu yaptı, yandan dışarı gitti.

38'inci dakikada Efecan'ın pasında topla buluşan Bakasetas'ın ceza alanı dışından şutu yandan auta gitti.

39'uncu dakikada sağdan içeriye giren Yasin ortaladı, uygun durumda Mert Hakan istediği vuruşu yapamayınca savunma araya girerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.

48'inci dakikada soldan ceza alanına giren Fernandes, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Samassa, yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

60'inci dakikada ceza alanı dışından topla buluşan Fernando, düzeltip kaleyi şutunu gönderdi, direğe çarpan top kaleye paralel oyun alanına geri döndü.

65'inci dakikada Emre'nin ara pasında sağ çaprazdan Mert Hakan ceza alanına girdi, çok sert vurdu, kaleci Morafona topu köşeden çeldi, dönen topa Yasin istediği vuruşu yapamadı.

75'inci dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı, arka direkte yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

83'üncü dakikada soldan Mert Hakan hareketlendi, topu ceza alanındaki Kone'ye aktardı. Kone, uygun durumdaki Emre'ye çıkardı. Onun sol ayağıyla plase şutunda top yandan auta gitti.

85'inci dakikada Welinton'un ceza alanı dışından şutunu kaleci Samassa çeldi.

87'nci dakikada sağdan Onur'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Welinton yükselip vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-0 sona erdi. / SİVAS (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporAytemiz AlanyasporSüper LigFutbol
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