Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101653
ALTIN
223.340
DOLAR
5.2641
STERLİN
6.7611
EURO
5.9376
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren gelişmeler
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren...
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle...
Keşmir'de protestolar başladı
Son Dakika
Keşmir'de protestolar başladı
Daha iyi oynamalıydık
Daha iyi oynamalıydık

Daha iyi oynamalıydık

Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Daha iyi oynamalıydık

Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

15 Şubat 2019 Cuma 11:01
6 Okunma
Daha iyi oynamalıydık

İSTANBUL (DHA) 

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıktı.

Fatih Terim, orta sahada çok fazla top kaybı yapılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Orta sahadaki pas kaybının sebebi oyuncunun kendi inisiyatifi. Tam tersi tekniği güçlü oyuncularımız orada ama maalesef orada çok top kaybettik. Her şeye rağmen kötü bir gol yedik. Penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var burada yok. Oyuna dengeyi getirip üstünlük sağladığımız bir anda gol yedik. İkinci yarı iyi başladık, normal oyunumuza döndük ve golü bulduk. Golden sonra tempomuzu da artırdık ikinciyi bulmak için ancak pozisyon yokken çok kötü bir gol yedik. Bu travmanın altından kalkamadık. Oyunun kontrolü pas olarak belki bizdeydi ama etkin olamadık. Yapacak bir şey yok. Böyle goller yerseniz, bu seviyelerde kaybedersiniz. Daha iyi oynamalıydık. Gollerin bizim için kırılma noktası olduğu görülüyor. Orta sahada bu kadar teknik oyuncularımızın merkezde top kaybetmesini de bu tür takımlar cezalandırıyor."

"MARIANO'YU KORUDUK"

Maçın ilk 11'inde Mariano'nun tercih edilmemesi ile ilgili soruya Terim, "Mariano'yu biraz koruduk. 11-12 gündür yok. Yeniden bir sıkıntı olmasın diye. Sonradan daha etkin olsun diye sonradan soktuk. Son maçında iyi oyunculardan bir tanesi de Martin'di. Başlamakta bir sakınca görmedik. Ama Mariano da 12 gündür antrenmansız. Birden bire sert bir ortama sokmak istemedim. Üçüncü gün maç oynayacağız. Sonra seyahat edip Portekiz'e gideceğiz, sonra bir maç daha oynayacağız. Bayağı sıkışık durumdayız, her oyuncuya ihtiyacımız var" yanıtını verdi.

"90 DAKİKANIN EN ÖNEMLİ İSİMLERİ MARCAO VE LUYINDAMA'YDI"

Marcao ve Luyindama'nın Avrupa seviyesindeki performansını değerlendiren Fatih Terim, "İkisi de çok iyi oynadılar bence. Tabii gollerde onların ismi geçtiği için, dışarıdan hatayı onlar yaptı gibi görünüyor. Ama 90 dakikaya baktığımızda sahanın önemli isimleri onlardı. Onlar da genç, hatalar yapacaklar. Her geçen gün gelişerek devam edecekler. Şahsi hata yapmalarına rağmen onlardan daha çok hatalı olanlar vardı, öndeki orta saha. Özellikle oyuna çıkarken kaptırdığımız toplar bizim için sıkıntı oldu. Onları biraz daha masum olarak görüyorum" dedi.

"ZOR MU, EVET. AMA BU OLMAYACAK DEMEK DEĞİL"

Son olarak Galatasaray'ın tur şansını değerlendiren Terim, "Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Galatasaray da kaybetmemeli, kaybetmez zaten. Bitiş düdüğünü duymadan herhangi bir şey söylememek lazım. Zor mu, evet. Ama bu olmayacak demek değildir. Çıkıp oynayacağız. Kendi sahasında daha güçlü bir Benfica olacak ama elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bitmeden de bitti dememek lazım. Eğer biterse tebrik ederiz, kupayla lige döneriz. Ama her şeyi deneyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasarayBenfica
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray evinde yıkıldı!
Galatasaray evinde yıkıldı!
Trabzonspor, taktik çalıştı
Trabzonspor, taktik çalıştı
Altay'da Kappel fırtınası
Altay'da Kappel fırtınası
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 78-70
VAR sistemine güveniyoruz
VAR sistemine güveniyoruz
Beşiktaş'tan 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz
Beşiktaş'tan 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz
Galatasaray, Benfica maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Benfica maçı hazırlıklarını sürdürdü
En iyi noktada tamamlamak istiyoruz
En iyi noktada tamamlamak istiyoruz
Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası
Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ