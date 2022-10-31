Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda, 28 ülkeden 600'ü aşkın sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. Organizasyonun ödül töreni, 30 Ekim'de Tersane İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERECEYE GİREN TÜM TAKIMLARI VE SPORCULARI TEBRİK EDİYORUM

Törene bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası prestije sahip bir organizasyonla ülkemizin tanıtımına da hizmet eden İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü, geleneksel hale gelen yarışlarıyla Türkiye'de yelken ve yat sporunun gelişmesi için devlet olarak imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu tarz önemli spor etkinliklerine de her geçen yıl artan ilgi ve katılımı çabalarımızın bir tezahürü olarak görüyoruz. Organizasyonun icrasında görev alan, emeği geçen başta İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü ile tüm ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda yarışan ve dereceye giren tüm takımları ve sporcuları tebrik ediyorum."

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANI KIRATLI: BÖYLE BİR ORGANİZASYONA, SPORA VE SPORCUYA DESTEK OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Dünyanın farklı birçok yerinden gelen sporcuları ağırladıkları için duydukları memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, "Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir organizasyona, spora ve sporcuya destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelerek omuz omuza mücadele veren sporcuları ağırlamak bizler için bir onur. Dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı varken, yarışta aynı takımda Rus, Ukraynalı, Kazak ve birçok ülkeden yarışçının bir arada yarıştığını öğrendim. Bu da yarışların dostluğun, barışın ve kardeşliğin bir sembolü olduğunu göstermektedir" dedi.

İSTANBUL AÇIKDENİZ YAT YARIŞ KULÜBÜ BAŞKANI YEMLİHAOĞLU: 600'DEN FAZLA YARIŞÇI, İSTANBUL'DAN DÜNYA BARIŞINA DAİR BİR UMUT OLDULAR

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da konuşmasına davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Yemlihaoğlu, "28 ülkeden 600'den fazla yarışçı, İstanbul'dan dünya barışına dair bir umut oldular. Türk ekipleri de gösterdikleri misafirperverlikten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kazanan takımlara ödülleri sunuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI TROFESİ KUPASI'NIN SAHİNİ ARÇELİK YELKEN TAKIMI OLDU

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarında büyük başarı gösteren Arçelik Yelken Takımı, IRC Maxi ve Cumhurbaşkanlığı Trofesi Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları kazananları şöyle:

IRC O Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese

IRC 1 Birincisi Onur Tok yönetimindeki Beymetal Team L R

IRC 2 Birincisi Güney Kaptan yönetimindeki Akkim Yelken Takımı

IRC 3 Birincisi Kaan Parlas yönetimindeki Ankara Yelken Kulübü

IRC 4 Birincisi Gül Çelikel yönetimindeki Team Atlantis

DHL Corporate Teams A Kategorisi birincisi Mehmet Suhan İlhan yönetimindeki DHL Türkiye Corporate Team

DHL Corporate Teams B Kategorisi birincisi Ferhat Öçsel yönetimindeki DHL UK Corporate Team

SB A Birincisi Saruhan Çıray yönetimindeki Quickk Sigorta-HSSK

SB B Birincisi Mehmet Dinçay yönetimindeki KS Global Lojistik

GEZGİN A Birincisi Mustafa Erol yönetimindeki Orıon Yelken

GEZGİN B Birincisi Hasret Can Ünek yönetimindeki Altınbaş Üniversitesi

GEZGİN C Birincisi Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1 Piri Reis Üniversitesi