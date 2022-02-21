Çukurova'nın çeyrek final rakibi BC Prometey

MERSİN - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 8 turunda Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile eşleşen Çukurova Basketbol Kulübü Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kentine gidiyor.



Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kentinde oynanacak olan maç 24 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak. Taraflar eşleşmenin rövanşında, 2 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 8 turunda Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile eşleşen Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'son hazırlıklarını tamamlarken Koç Aziz Akkaya, "Gücümüzün farkındayız ve Bulgaristan'a kazanmak için gidiyoruz" dedi.



Kupada şampiyonluk hedefleyen ve önemli isimleri kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, BC Prometey maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerde Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda Prometey müsabakasının provası yapılırken, oyuncuların performansı teknik ekibi memnun etti.



Rakibin 93 sayı ortalamasıyla oynayan ve çok fazla üçlük denemesinde bulunan tempolu bir takım olduğunu dile getiren Başantrenör Akkaya, "İyi müdafaa yapmak, onları kendi oyunundan uzaklaştırmak temel hedefimiz. Biz gücümüzün farkındayız ve Bulgaristan’a kazanmak için gidiyoruz" diye konuştu.



"TURU GEÇECEĞİZ"



Takım Kaptanı Esra Ural Topuz ise "Artık EuroCup’ta son 8 turundayız. Bu aşamadan sonra her takım çok güçlü. Bizim hedefimiz tek tek turları geçip kupada mutlu sona ulaşmak. BC Prometey iyi bir takım ancak biz de çok iyi bir şekilde hazırlandık ve turu geçeceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.



Bu arada, ÇBK'nın da boy göstereceği son 8 maçları FIBA tarafından çeyrek final olarak adlandırılsa da, asıl çeyrek final karşılaşmaları bu maçların ardından tur atlayacak 4 takım ile EuroLeague'den gelecek 4 ekip arasında oynanacak.