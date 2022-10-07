Çukurova Basketbol, galibiyetle başlamak istiyor

MERSİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında, Fenerbahçe Alagöz Holding ile parkede karşı karşıya gelecek olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Emre Vatansever, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerde başantrenör Emre Vatansever nezaretindeki antrenmanda turnike ve şut ile ısınan turuncu-lacivertliler, esneme hareketlerinin ardından taktik çalıştı. Fenerbahçe karşılaşmasında uygulanması planlanan setlerin parkeye yansıtıldığı antrenmanda, oyuncuların performansı teknik heyeti memnun etti.



Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini dile getiren başantrenör Vatansever, "Fenerbahçe karşılaşması uzun bir yolun başlangıcı. Biz şu an ne yapabiliyorsak, ne kadar iyi oynayabiliyorsak, her gün daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Bir turnuva oynadık. Turnuvadan sonra ne duruma geldiğimizi gösterecek bu maç. Aynı zamanda da play-off'larda eşleşeceğimiz bir takım olduğu için maçın tabii ki önemi var. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Mersin temsilcisinin yıldızlarından Tiffany Hayes ise tek hedeflerinin İstanbul'dan galibiyetle dönmek olduğunun altını çizdi.



Fenerbahçe - Çukurova Basketbol karşılaşması, pazar günü 16.00'da, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.