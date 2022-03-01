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CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası

01 Mart 2022 Salı 14:15
CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası

İSTANBUL - Fransa Ligue 1'de Lille ile yaşadığı şampiyonluk sonrası teknik adam değişikliğinden sonra devre arasında gelen transfer teklifleri içinde CSKA Moskova'nın teklifini kabul eden ve ilk resmi maçında da gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı performansıyla göz dolduruyor. 

İLK KARŞILAŞMASINDA MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ 

Lille formasıyla 89 maça çıkan, 16 gol 10 asist yapma başarısı gösteren, UEFA Avrupa Ligi'nde de geçen sezon 7 gol atarak gol kralı olmayı başaran 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Rusya'da form tutmaya başladı. CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin transferinde ısrarcı olduğu Yazıcı ilk maçında da attığı frikik golüyle gündem oldu. Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova ile karşı karşıya gelen CSKA Moskova rakibini 2-0 mağlup ederken, maça ilk 11 de başlayan Yusuf Yazıcı, 49'uncu dakikada hem takımını öne geçirdi, hem de performansıyla maçın adamı seçildi. 

MİLLİ TAKIMA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYOR 

Türkiye A Milli Takım formasını daha önce 38 kez terleten ve 2 gol, 7 asistlik performansıyla katkı sağlayan Yazıcı, kırmızı beyazlı takımın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Portekiz ile 24 Mart'ta oynanacak mücadele başta olmak üzere Haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi maçlarında takımına katkı sağlamak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da performansını yakından takip ettiği Yazıcı'nın da Mart ayında açıklanacak Portekiz ve İtalya maçları kadrosunda yer alması bekleniyor. 

ANTRENMAN SONRASI ÖZEL ÇALIŞIYOR 

Devre arasında birçok transfer teklifi almasına rağmen CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin yoğun ısrarı ile takıma katılan Yazıcı, antrenman sonrası yaptığı duran top çalışmalarının meyvesini ilk maçında aldı. İlk resmi maçında frikik golüyle maçın kilidini açan Yazıcı, hazırlık maçlarında 4 maçta 4 asistlik performans sergilerken, takımının da tüm duran top organizasyonlarını yönlendiren isim oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fransa Ligue 1Yusuf Yazıcı Fırtınası
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