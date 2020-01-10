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Crystal Palace, Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Crystal Palace, Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

10 Ocak 2020 Cuma 00:00
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Crystal Palace, Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı

İSTANBUL - İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek. Crystal Palace sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, "Sezon sonuna kadar Cenk'i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoşgeldin diyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz kulübü sosyal medya hesabından da Türkçe "Hoşgeldin Cenk" mesajı paylaştı.

HODGSON: CENK'İN BİZİMLE OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Yarınki maçın (Arsenal) kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Everton kulübüne bu transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 8 tane oyuncumuz eksik olduğu için bu transferin zamanında gerçekleşmesi önemliydi" şeklinde konuştu.

Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan Tosun, 1 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Cenk Tosun, Crystal Palace'de 20 numaralı formayı giyecek.

DHA

Son Güncelleme: 10.01.2020 09:16
Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunCrystal Palaceİngiltere Premier Lig
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