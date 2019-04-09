Ç.Rizespor-Beşiktaş: 2-7

RİZE (DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'a 7-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligin ikinci yarısındaki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ikinci devresinde namağlup zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Rize deplasmanında bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

5'inci dakikada Boldrin'in ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Muriqi ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, kalec, Karius'u geçen topa Vida yetişerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

7'nci dakikada Burak'ın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Dorukhan'ın kaleye gönderdiği şutu Gökhan son anda kornere çeldi.

8'inci dakikada Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas çizgisinin gerisinde topa iyi yükselen Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

12'nci dakikada Boldrin'in ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği topu Karius son anda kornere çeldi.

14'üncü dakikada Atiba'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topu alan Ljajic bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-2.

21'inci dakikada sol kanattan Melnjak'ın ceza sahasına ortasına ön direkte iyi hareketlenen Muriqi'nin altıpasın gerisinden gelişine kaleye gönderdiği şut üstten dışarıya çıktı.

31'inci dakikada Moroziuk'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Chahechouhe'nun kafayla kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

42'nci dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muriqi'in kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Karius'un sağından ağlara gitti: 1-2.

55'inci dakikada sağ kanattan Moroziuk'un ceza sahasına ortasına arka direkte iyi yükselen Samudio kafayla vuruşunu yaptı, Karius yerden sekerek gelen topu kontrol etmeyi başardı.

64'üncü dakikada Dorukhan'ın pasında topla sağ kanatta topla buluşan Burak, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-3.

70'nci dakikada ceza sahası sol çaprazında Melnjak'ın yerden ortasında topla buluşan Abarhoun'un gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

72'nci dakikada Ljajic'in ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Güven kaleciyle karşı karşıya pozisyonda top ağlarla buluşturdu: 2-4.

79'uncu dakikada ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5.

82'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Güven'in kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6.

89'uncu dakikada Dorukhan'ın pasında topla buluşan Güven'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut ağlara gitti: 2-7.

Karşılaşma 7-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan x - Moroziuk xx, Awaziem x, Abarhoun xx, Melnjak xx (Dk. 83 Mehmet x) - Azubike x (Dk. 76 Nakoulma x), Musa x - Samudio x, Boldrin xx, Chahechouhe x (Dk. 76 Umar x) - Muriqi xx

BEŞİKTAŞ: Karius x - Gökhan xxx, Isimat-Mirin xx, Vida xxx, Caner xx - Dorukhan xxx, Medel xx, Atiba xxx - Lens xx (Dk. 77 Kagawa x), Ljajic xxxx (Dk. 88 Rıdvan) - Burak xxx (Dk. 69 Güven xxxx)

GOLLER: Dk. 42 Muriqi, Dk. 70 Abarhoun (Çaykur Rizespor) - Dk. 8 Vida, Dk.14 - Dk. 78 Ljajic, Dk. 64 Burak, Dk. 72 - Dk. 82 - Dk. 89 Güven (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Abarhoun (Çaykur Rizespor) - Caner, Burak (Beşiktaş)