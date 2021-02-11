Cinoğlu: "Bursaspor Ali Akman’dan Para Kazanamaz Demiştim!"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor’da forma giyen Ali Akman, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllığına anlaştı. Bursaspor ise futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Kulübün eski başkanlarından Remzi Cinoğlu, Ali Akman’ın kadro dışı bırakılma kararını değerlendirdi. Bursaspor’un eski başkanlarından Remzi Cinoğlu, Ali Akman’ın yasal haklarının bulunduğunu ancak; futbolcunun yeşil-beyazlı kulübe para kazandırarak transfer olması gerektiğini anlattı. Bursaspor, Ali Akman’a önceki dönemde kontrat imzalatmalıydı. Cinoğlu, Ali Akman’ın durumunu ilk bana sorduğunuzda, ‘Bursaspor oradan para çıkaramaz’ demiştim. Yasalar futbolcuya aylar öncesinden yurt dışında bir takıma imza atabilme hakkını zaten veriyor. Bu çocuk da bu hakkını kullanmış. Bursaspor, elindeki oyuncunun yeteneklerinin farkında olup daha önceki dönemde kontrat imzalatmalıydı dedi. Bursaspor, yeni Ali Akman’ları elden kaçırmasın.

Ali Akman’ın futbolcu bir aileden geldiğini ifade eden Bursaspor’un eski başkanı, Futbolcudaki yeteneği ve gelişimi Ayhan Akman görmüş. Neticede Ali Akman etik davranmadı. Ama futbolcuyu bu kadar dışlamaya gerek var mı? Bunu da uzun uzun tartışabiliriz. Önemli olan bu saatten sonra eldeki yeni Ali Akman’ları kaçırmamak ifadelerini kullandı. Ali Akman yeniden kadroya döner mi?.. Öte yandan Cinoğlu, Bursaspor yönetiminin futbolcuyu tekrar kadroya alıp almayacağı yönündeki soruya ise “Arkadaşlar ne düşünür bilemiyorum Sıkıntılı bir durum. Frankfurt da tepki gösteriyor doğru. Profesyonelce bir davranış ama etik değil. Ali Akman’ı kadroya alsan ne olur? Zaten futbolcu bir sakatlık yaşamamak adına kendisini veremez ve faydalı olamaz. Transfer ihtiyacı ortadan kalktı. Dolayısıyla kendisini ispat etmek için uğraş vermez, verimi düşer yanıtını verdi.

Frankfurt Ali Akman için ne açıklama yaptı?

Frankfurt Teknik Direktörü önceki gün yaptığı açıklamada, Herkes gibi oynamaya ihtiyacı var. Haaland gibi bir oyuncunun buraya gelip hemen gol atması sık yaşanan bir şey değildir. Ali Akman’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yaratıcı, agresif ve hızıyla oynayan bir oyuncu. Bundesliga’da iyi işler yapacak. İstatistikleri de iyi. Bursaspor’un onu kadro dışı bırakması büyük ayıp dedi ne olmuştu?

Bursaspor’da son dönemlerde yıldızı parlayan 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon başından beri takımın değişilmez oyuncularından biri oldu. 20 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Daha sonra Bursaspor, Ali Akman’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek istedi ancak; Galatasaray’ın da transfer gündemine gelen futbolcudan olumlu yanıt alamadı.

Ali Akman, daha sonra bir süredir kendisini takip eden ve transfer etmek isteyen Alman ekibi Frankfurt ile masaya oturdu ve 2021 yılı temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere Frankfurt forması giymeyi kabul etti.

Bursaspor yönetimi, kulübe istenen ölçüde para kazandırmadığı gerekçesiyle oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Son bilgilere göre; Bursaspor yönetimi oyuncunun tekrar kadroya dönmesini düşünmüyor.