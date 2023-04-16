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Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil'den tarihi başarı

Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler genel tasnif ile halka aletinde şampiyonluğa ulaşan milli cimnastikçi Adem Asil, tarihi başarısından dolayı gurur yaşadığını söyledi.

16 Nisan 2023 Pazar 16:53
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Çifte madalyalı Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil'den tarihi başarı
Antalya

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, genel tasnifte 84.965 puanla, halka aletinde de 14.933 puanla çifte altın madalya kazanan Adem Asil, organizasyonda şu ana kadar ulaştığı başarısını değerlendirdi.

Cimnastiğe dört yaşında başlayan 24 yaşındaki sporcu, bugün geldiği noktaya dikkati çekerken, Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için özel yarışma özelliği taşıdığını vurguladı.

İlk Avrupa şampiyonluğuyla artistik cimnastikte Türkiye'ye ilk genel tasnif şampiyonluğunu kazandırdığı tarihi başarısını, halka aletinde de zirveye yerleşerek taçlandıran Adem Asil, Antalya halkına kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Adem Asil, geçen yıl da dünya şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatarak, "Avrupa şampiyonu olmak benim için çok önemli. O an için çok çalıştım ve herkese göstermek istiyordum. Çünkü adım adım olimpiyata doğru ilerliyoruz. Olimpiyatta hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olarak gitmek, benim için çok önemli. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum." diye konuştu.

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'ndaki atlama masası finalinde de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

Federasyon başkanı Çelen: Antalya'da cimnastik turizmi oluşacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de Adem'in Avrupa Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Kentte 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'ndan sonra 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nı düzenlediklerini anımsatan Çelen, "Son bir aydır Antalya'dayız. Dünya cimnastiğinin ve Avrupa cimnastiğinin kalbi, Antalya'da atıyor. Adem, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyayı kazandı. Çok mutluyuz. Adem'in atlama masası finalinde, Ferhat Arıcan'ın da paralel bar finalinde birer altın madalya daha almasını ve yine İstiklal Marşımızı okutmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çelen, Avrupa Şampiyonası'nın güzel geçtiğini aktardı.

Antalya'nın dünya cimnastiğinde farklı bir konuma geleceğini belirten Suat Çelen, "Antalya'da cimnastik turizmi oluşacak. Büyük organizasyonlar öncesi burada kamplar olacak. Cimnastik, zor bir spor. Cimnastikte kısa bir süre olan 10 yıldaki bu hızlı büyüme için teknik ekibimize, yönetim kurulumuza ve herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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