Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.001,57
ALTIN
998,68
DOLAR
18,61
STERLİN
21,52
EURO
18,65
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nden 37 adet tarla satılacak
Balıkesir DSİ 25. Bölge...
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çevre yolunda dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:35
Çevre yolunda dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan milli kayakçı Zana Öztünç (25), kış aylarında Norveç, İsveç ve İtalya'da yapılacak yarışlara çevre yolunda hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu, bu yıl dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki antrenörler tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı. Daha sonra bu sporda kendisini geliştiren Öztunç, kısa sürede milli takıma girmeyi başardı. Milli sporcu Öztunç, bu yılki kış olimpiyatlarında ise dünya şampiyonu olmak için hazırlıklarını Yüksekova çevre yolunda sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu, "Bu yıl Norveç, İsveç ve İtalya’da yapılacak yarışlara hazırlanıyorum. Dünya şampiyonluğunun kotasını alarak, büyükler dünya kupasını almak için mücadele edeceğim. Milli takımda hem Hakkari adına hem Türkiye adına milli takımda sporcu olarak ülkemizi temsil ediyorum. 100’ün üzerinde milliliğim var. Yarıştığım ülke sayısı ise 33'tür" dedi.

'HER YARIŞTA PUANLARIMI DAHA DA YENİLEMEYE BAŞLADIM'

Bireysel olarak günde 3 saat Yüksekova çevre yolunda çalışan Öztunç, amacının dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Bugüne kadar aldığı başarıları da anlatan Öztunç, şunları kaydetti:

"Bayrakta Balkan 3’üncülüğü aldıktan sonra Avrupa’daki uluslararası yarışmalara katıldım. Orada da çok ciddi dereceler aldım. Kendi branşımda ilk dünya kupasına Türkiye’den katılan ben oldum. 2017 yılında Rusya’da dünya 8’inciliği, bayrak yarışında dünya 4’üncülüğü aldım. Bu da beni biraz daha umutlandırıldı. Daha çok çalışmaya başladım. Her yarışta kendi puanlarımı daha da yenilemeye başladım. Slovenya’da yapılan yarışmada Avrupa şampiyonasında 150 kişi arasında iki atış kaçırarak 25'inci sırada yer aldım. İnşallah atışlarımı düzelterek daha güzel dereceler elde edeceğim. Bunu için de çok çalışıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zana ÖztünçDünya şampiyonluğuHakkari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz"
"Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz"
"Devasa bir altyapıya sahibiz"
"Devasa bir altyapıya sahibiz"
Fenerbahçe'de Rennes mesaisi devam etti
Fenerbahçe'de Rennes mesaisi devam etti
Valerien Ismael'in kredisi tükeniyor
Valerien Ismael'in kredisi tükeniyor
Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Giresunspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Hatayspor - Beşiktaş: 2-1
Hatayspor - Beşiktaş: 2-1
Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول