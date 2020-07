Cevdet Yıldırım, Taekwondo’cular İle Bir Araya Geldi  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gaziantep Taekwondo Programına katılan diğer kişiler ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Zekeriye Efiloğlu, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu STK Başkanı Ahmet Cahit Kaysı. Disiplin kurulu Başkan Yardımcısı Av. Ali sünbül, Taekwondo Gaziantep İl Temsilcisi Cuma Tabur, Şahinbey Belediyesi Spor Müdürü Erkan Çolak, Osmanlı Ülkü Ocakları Şehitkâmil ilçe Başkanı Gençler Teknik Kurulunda Hasan Hüseyin Kılınç, Şiho Mete, Mhk üyesi Mustafa Akpınar, Veysel Döşüçukura, Programa katıldılar.

Program Sonrası Yıldırım Gazetecilere Açıklama Yaptı. Gaziantep şehrimiz her zaman tüm spor dallarında olduğu gibi Taekwondo dada Milli sporcular yetiştirdiğini her zaman Gaziantep ilimizden gurur duyuyoruz. Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu olarak her zaman sporcuların yanında olacağız. Yakın bir zamanda 81 il ve ilçelerinde Genel Başkanımız Sayın Turgut Başdaş Başkanlığından spor etkinliklerimiz olacak. Taekwondo Gaziantep İl Temsilcisi Cuma Tabur, Teknik heyet, Antrenör ve sporcularına teşekkür ediyorum ilgi ve alakasından dolayı.