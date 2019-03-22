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Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması

Tarihi borç yükü yüzünden aldığı puan silme cezaları ve tamamı altyapı oyuncularından kalan kadrosuyla TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sessizliğini bozdu.

Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması

Tarihi borç yükü yüzünden aldığı puan silme cezaları ve tamamı altyapı oyuncularından kalan kadrosuyla TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sessizliğini bozdu.

22 Mart 2019 Cuma 12:16
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Cengiz Ergün'den Manisaspor açıklaması

MANİSA - Amatöre gerileme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, tesislerinde elektrik ve gazı kesilip kupaları hacizden satışa çıkarılan siyah-beyazlıların tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktığı 2005 yılında kulüpte başkanlık koltuğunda da oturan Cengiz Ergün, amatör kulüplere yapılan nakdi yardım töreninde yaptığı konuşmada, Manisaspor'un bu durumlara gelmesinde en büyük etkenin yapılan yanlışlardan kaynaklı olduğunu aktardı. 

Manisaspor'un geldiği noktanın kendilerini üzdüğünü ifade eden Ergün, "Geçmişte yaşattığımız Manisaspor serüvenini yeniden yaşamak istiyoruz. Manisaspor'un içerisinde yıllarımız geçti. Bugün bulunduğum yerde Manisaspor etkendir. Gerek ticaret hayatım gerek belediye başkanlığında bunu inkar etmem. Bu durumlara düşmesi üzücü. Düşmesi geçtiğimiz hafta kesinleşti. Detaylara girmeyeceğim çünkü polemikler yaratmak istemiyorum. Bir yerlerde bir şeyler yapıldı ve kırılma noktaları, hatalar Manisaspor'u bu duruma düşürdü. Seneye 3'üncü Lig'den devam eder mi bilemem. Basından takip ettiğim kadarıyla amatöre gitme durumu var" dedi. 

MERGEN DÖNEMİNDE KOPTU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisaspor'la arasına 2016 yılından sonra mesafe koydu. O dönem 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olan kulübe verdiği primlerle destek olan Ergün, büyük mali sıkıntılar yaşayan Abdullah Mergen yönetimine cephe aldı. Mergen, kulüple ilgisi olmayan insanların üye yapılarak oy kullandığı iddia edilen tartışmalı kongerede yeniden başkan seçilince, Cengiz Ergün Manisaspor'la köprüleri attı. Borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan kulüp, geçen yıl 1'inci Lig'den, bu sezon da 2'nci Lig'den düştü. Kentte geçen sezon tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor ise, 1'inci Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cengiz ErgünManisaspor
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