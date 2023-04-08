Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin ilk yarışını 8. tamamladı

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin ilk yarışında 8. olmayı başardı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:32
2 Okunma
Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin ilk yarışını 8. tamamladı
Ankara

TGM Grand Prix takımı adına mücadele eden Cem Bölükbaşı, Fuji Uluslararası Yarış Pisti'ndeki serinin ilk yarışına 20. sırada başlarken, 1:15.46.363'lük derecesiyle sekizinci olma başarısı gösterdi ve hanesine 3 puan yazdırdı.

Yarışı, Red Bull MOTUL Mugen takımından Yeni Zelandalı pilot Liam Lawson 1:15.37.813'lük derecesiyle birinci, aynı takımdan Japon pilot Tomoki Nojiri 1:15.39.871'lik derecesiyle ikinci, Itochu Enex Impul takımından bir başka Japon pilot Ryo Hirakawa da 1:15.41.584'lük derecesiyle üçüncü sırada tamamladı.

Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul edilirken, milli sporcu Cem Bölükbaşı, yarın hafta sonunun ikinci yarışı için (TSİ) 08.30'da gaza basacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MillisporcuCemBölükbaşıJaponyaSuperFormula
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de Lakers, sahasında Suns'ı rahat geçti
NBA'de Lakers, sahasında Suns'ı rahat geçti
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında
Sabri Sarıoğlu, geleceğin yıldızlarını 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta arıyor
Sabri Sarıoğlu, geleceğin yıldızlarını 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta arıyor
Beşiktaş'ın rakibi Bitexen Giresunspor
Beşiktaş'ın rakibi Bitexen Giresunspor
Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi