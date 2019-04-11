Celil Erdoğdu'dan gümüş madalya

İSTANBUL (DHA)

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Celil Erdoğdu, silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Erdoğdu, koparmada 156 kilo ile 5'inci olurken, toplamda 352 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu.

6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Celil Erdoğdu, silkmede kazandığı gümüş madalya ile beşinci günün sonunda milli takımın toplam madalya sayısını 14'e çıkardı.