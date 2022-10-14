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Çebi: Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Önümüzdeki TFF başkanlığı seçimleriyle ilgili planım yok. Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım" dedi.

14 Ekim 2022 Cuma 11:34
Çebi: Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım

Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk basın lansmanında açıklamalarda bulunan Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için ne düşündüğü ile ilgili soru üzerine, "1 ay evvelki federasyon seçimlerinde orayla ilgili görevlendirmeyle ilgili talepler geldi. Beşiktaş o an için önceliğimdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her türlü vazife çok kutsaldır. Zor durumda olduğumuz şu günlerde Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm. Geldim ve devam ediyorum. 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF başkanlığı seçimleriyle ilgili planım yok. Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım" ifadelerini kullandı.

Çebi, teknik direktör Valerien Ismael'e çok güvendiğini vurgulayarak, "Ben hocama güvendiğimi söyledim. Güvenmeye devam ediyorum. Kendisinin birçok artı özelliği var. Ancak daha önce ifade ettiğim kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael kaldırmayı planladım. Hocamızla yola devam etmeyi, onunla beraber bu sene şampiyonluğu kazanmayı ve kupayı onunla beraber kaldırmayı planladık. Fikrimde bir değişiklik yok. Herhangi bir durum da söz konusu değil. Son zamanlarda algı operasyonu yürütülüyor. Taraftarlara sesleniyorum, Ismael'in içine düşürmeye çalışıldığı bir durum söz konusu. Sosyal medya ve yazılı medya tarafı var. Sosyal medya ile ilgili eleştirilen sebebinin arkasında tamamıyla Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanına düzenlenmiş, tezgahlanmaya çalışılan bir komplo var. O da takımın başarısız olması, hocanın aşağıya çekilmesi, hocayla futbolcular arasında bir şeyler varmış gibi algınlar yapılarak, takımın başarısız olması isteyenler var. Sosyal medyada yapanların, birçoğunun bu işi şu andaki muhalefet olduğunu iddia eden kişiler tarafından özellikle maddiyet karşılığı yürütüldüğünü iyi biliyorum. 3 ay evvel seçim yapıldı. Herkese 'Gelin aday olun' dedim. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda takım başarısız olsun, Ahmet Çebi yönetimi gitsin, biz de buraya oturalım niyetindeler. Bakmayın biz çok iyi toparladık. İnsanların iştihanın kabardığını görüyorum. Seçim zamanı geldiğinde herkes aday olabilir. Seçim bittikten 3 ay sonra hocasıyla zor duruma düşürerek, ortaya başarısız takım çıkartılarak, yönetimin istifasını bekleyenler boşuna bekleyecekler. 3 yılı bekleyecekler. Hocayla sözleşmem boyunca devam edeceğim. Medyada da birçok konuda aşağıya çekme var. Hocayı değersizleştirmeye çalışan bir kesim medya var. Beşiktaş'ın en iyi takım olduğunu herkes biliyor. Başarılardan uzaklaştırma yolu Beşiktaş'ı içeriden ve dışarıdan karıştırmaktır. Hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklar. Lütfen taraftarlarımız bu oyuna gelmesin. Taraftarın hocasına ve oyuncusuna sahip çıkmasını istiyorum. Hoca ile futbolcular arasındaki mutluluğu en iyi bilenlerden biriyim" diye konuştu.

Ayrıca Valerien Ismael'in sosyal medya ve yazılı medya konuşulanlarla ilgilenmediğini sözlerine ekleyen Başkan Çebi, "Hocanın hiç ilgilenmediğini görüyorum. Sadece nedenini anlamadığını söylüyor. Çok etkilenmediğini, kendisini aşağıya çekmeye çalışanlara buradan mesaj olarak vereyim" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBaşkanAhmet Nur çebi
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