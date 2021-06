Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

RİZE - Çaykur Rizespor, teknik direktörü Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Çaykur Rizespor'da cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulun ardından Tahir Kıran başkanlığa seçilmişti. Mavi-yeşilli ekipte seçimin ardından teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen törende konuşan başkan Tahir Kıran, "Hocamızla 3 yıllık bir mukaveleye imza atıyoruz, gerçi bunlar biraz formalite. Bülent hocam zaten bana boş mukaveleye imza atmıştı. Aramızda kağıdın çok önemi yok, onunla olan dostluğumuz, kardeşliğimiz farklıdır, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, EMEK VERECEĞİZ"



Teknik direktör Bülent Uygun'un her zaman yanında olacaklarını dile getiren Kıran, "Biz Bülent hocamla imzayı sadece Rizespor için atmıyoruz, Türk futbolu için atıyoruz. Türk futbolunun geleceğini kurmak için yola çıkıyoruz, bunun sadece bir kulüp imzası olarak düşünmeyin. Bülent Hoca Türk futbolu için imza attı. Allah'ın izniyle çok çalışacağız, çok emek vereceğiz. Ben hocamın hiçbir zaman arkasında olmayacağım, her zaman hocamın yanında olacağım. Arkasındayım kelimesini hiç sevmem, tarih boyunca arkasındayım diyen insanların hepsi gitmiştir. Ben hocam her zaman yanındayım" ifadelerini kullandı.



"RİZESPOR'UN GELECEĞİNİ KURMAYA GELDİK"



Uzun soluklu bir yola çıktıklarını söyleyen Tahir Kıran, "Günlük başarılarla veya başarısızlıklarla kimse bizi değerlendirmesin. Rizespor'un altyapısını, geleceğini kurmaya geldik. Rizespor'u zamana yaymaya geldik. Biz Karadeniz birliğini kurmaya geldik. Rizeli hemşehrilerimden destek istiyorum. Rizespor'da 26 Haziran'dan itibaren yeni bir sayfa açılmıştır" dedi.



BÜLENT UYGUN: GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAĞIZ



Başkan ve yönetimle birlikte Rizespor'un geleceğini kurmak adına çok çalışacaklarını belirten Bülent Uygun, "Başkanımla birbirimize olan sevgimiz ve muhabbetimiz çok fazla. O yüzden tabii ki sözleşmenin anlamı hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Bizim aramızdaki sözleşme gönül imzasıdır. Öncelikle beni tekrar sizlerle ve büyük Rizespor camiasıyla bu büyük şanlı göreve layık gördükleri için huzurlarınızda bir kez daha ona teşekkür ediyorum. Yaşadığımız onca hengameye rağmen el birliği ile geçtiğimiz sezonu güzel bir şekilde kapatmış olduk. Yaşanan süreci artık Mevlana'nın sözü gibi 'dün dünde kalmıştır cancağızım biz bugün iyi şeyler söylememiz lazım' hatta bugün değil yarınlar için Rizespor için birçok güzellikler yapmak lazım. İnşallah altyapıdan başlayarak, A takımımıza kadar sayın başkanımız ve yönetimimiz ile inanılmaz güzel şeyler başaracağız" şeklinde konuştu.



"EN İYİ TRANSFERLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Yönetim kurulu ve scout ekibi ile birlikte transferleri en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyleyen Uygun, "Takımımızdan birçok futbolcu gitti, bazıları gitmek istedi. Benim için takımın içerisinde olan, benimle beraber antrenmana çıkan her kim olursa olsun en iyisini verme adına hem de takımımızı kurma adına gerekli bütün hamileleri en kısa sürede yaparak yol alacağız. Başarı varsa hepimizin başarısıdır, başarısızlık varsa benimdir" ifadelerini kullandı.