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Carlos Ponck, Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Carlos Ponck ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 17:01
Carlos Ponck, Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'li futbolcu Carlos Ponck’u sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu için İstanbul’da gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Selimoğlu “Bugün defansif hatta yapacağımız transferlerden, Medipol Başakşehir’den tanıdığınız Ponck’u Rizespor’lu yapıyoruz. Kendisini Başakşehir kulübünden 2’nci yarı için kiralık olarak kadromuza katıyoruz. 2’nci yarı inşallah Ponck, Çaykur Rizespor’umuzun formasını terletecek. Hayırlı bir transfer olmasını diliyorum. Kendisine de sakatlıksız, sağlıklı güzel fayda vereceği bir sezon diliyorum” dedi.

Ponck da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Antrenmanlarda da takım için başarılı olabilmek adına bütün gücümle savaşacağım” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporCarlos Ponck
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