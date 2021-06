Canan Doğan’ın sıra dışı şampiyonluk öyküsü

% 99 ENGELİ VARDI AMA O HERKESİ ŞAŞIRTARAK KUPANIN SAHİBİ OLDU

EN BÜYÜK HAYALİ GEREKLİ DESTEĞİ BULURSA YURT DIŞINDA YARIŞMAK

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Serebral Palsi hastası %99 engelli 31 yaşındaki sporcu Canan Doğan engelli olmayanların bile kontrol etmekte zorlandığı binicilik lisansını aldı ve herkesi şaşırtarak imkansızı gerçekleştirerek birincilik kupasını kaldırmayı başardı.

Canan’ın Sıra Dışı Başarı Hikayesi

Benim de üyeleri arasında bulunduğum ve sık sık ziyaret ettiğim Gebze Atlı Spor Kulübüne ne zaman gitsem mutlaka ona rastlarım. Tekerlekli sandalyesi ile atlar arasında dolaşırken onu ve ablasını görüyordum. Ne zaman yüzüne baksam; enerjisi, pozitif gülümsemesi ile kendini sevdiren,ve davranışları ile kendine hayran bıraktıran Canan’ı atın üzerinde gördüğüm zaman çok şaşırmıştım, normalde tekerlekli sandalyesini bile kullanamayan bu güzel kız, sağlıklı insanların bile binmekte zorlandığı atın üzerinde kendinden asla beklenmeyecek bir performans ile atın üzerinde koşu yapıyordu. Geçen hafta Canan’ın bir yarışmada birincilik aldığını öğrendim ve hemen sizlere anlatmak ve onu sizlerle tanıştırmak istedim.

Türkiye’nin İlk ve Tek Fiziksel Engelli Binicisi

Canan Doğan1990 yılında İstanbul’da doğdu. Doğum sırasında meydana gelen bir komplikasyon nedeniyle beyni oksijensiz kalması sonucunda serebral palsi hastalığı ile dünyaya geldi. %99 fiziksel engelli olarak hayatını tekerlekli sandalye ile sürdüren genç kadın bir imkansızı başararak Türkiye’nin bu anlamda hiç görmediği bir mucizeyi gerçekleştirerek Türkiye’nin İlk ve Tek Fiziksel Engelli lisanslı kadın binici olarak girmiş olduğu yarışın, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

En Büyük Yardımcısı Olan Ablası Diyor ki; Fiziksel engeli onun hayallerini engelleyemedi.

Gebze Atlı Spor Kulübünün lisanslı binicisi olan Canan Doğan’ın hayatı boyunca, yaşam koçu ve Refakatçısı olan ablası Gülşah Doğan kardeşinin başından 1 dakika bile ayrılmıyor. Kendisinden kardeşini anlatmasını istediğimiz zaman gözleri ışıl ışıl parlayarak; Engelleri aşmanın en güzel örneklerinden biridir benim kardeşim. Doğumu sırasında meydana gelen bir komplikasyon nedeniyle beynin oksijensiz kalması sonucunda serebral palsi hastalığı ile dünyaya geldi. Ama Cananın %99 fiziksel engeli onun hayallerini engelleyemedi. "Atı sevmek, otlatmak dışında başka birşey bekleme, yapamazsın" sözlerine inat, sadece atın üzerinde oturabilmek için büyük bir ameliyat geçirdi. Sonrasında 3 kişinin desteği ile ata binmeye başladı. Hedeflerini her zaman çok yüksekte tuttu ve çok çalışarak, emek vererek en büyük tutkusu olan binicilik alanında lisansını almayı başardı. Engeli olmayan insanların bile kontrol etmekte zorlandığı atları becerisiyle, tutkusuyla kontrol etti. Bu özellikleri sayesinde Canan Türkiyenin ilk fiziksel engelli kadın binicisi olmayı başardı. Kısa bir süre önce uluuslararası Binicilik federasyonu tarafından Sınıflandırması yapıldı ve yarışmalara katılmasında hiç bir engel kalmadı. Geçtiğimiz haftasonu ilk ulusal yarışına katıldı ve ilk gün ikincilik, ikinci günü birincilik ödülünü alarak bizleri gururlandırdı. Şimdi ise çok zor şartlar altında Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. En büyük hedefi ise ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmek, fakat bunun için yetkili makamların ciddi bir desteği gerekiyor. Bu anlamda Gebze Atlı Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerine ve Başkan Halit İPEK’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Canan için bu güne kadar ellerinden geleni yaptılar ama eğer ülkemizi uluslar arası yarışmalarda temsil edeceksek daha fazla desteklere ihtiyaçlarımız var. Bizim için en önemli destek, Canan’ın yarıştığı para at terbiyesi branşının eğitimini almış bir at ve cananı uluslar arası yarışmalara hazırlayacak bir hoca. Sıkı bir eğitim sonrası bu hedefinede rahatlıkla ulaşacağına biz ailesi olarak yürekten inanıyoruz. Engelli olunca insanlara bazı şeyleri yapabildiğini kanıtlamak çok zor. Ama hiç bir zorluk Cananı hedefinden uzaklaştıramadı, çünkü kolay olan hiçbir şey Cananın hedefi olmadı. İmkansız denilen herşeyi adım adım başaran, mücadele veren ve bu yolda yürümekten asla vazgeçmeyen kardeşimin sesinin duyulmasını istiyorum artık. ihtiyacı olan tüm imkanları sunabilecek kurumlarımızın da Canana en az bizim ona inandığımız kadar, inanmasını ve destek olmasını istiyorum. Canana bu süreçte verilecek olan tüm destekler, aynı zamanda onun kadar şanslı olamayan tüm bireylere farkındalık yaratacak ve bu bireylerin ailelerinin bilinçlenmesine de destek olacaktır.

Yetkililerden İlgi Bekliyoruz.

Canan’ın ablası ve yaşam koçu da olan ablası Gülşah Doğan’ı biraz da sıkıştırarak tekrar soruyoruz. Gülşah hanım binicilik ancak varlıklı insanların yapabildiği oldukça pahalı bir spor. anladığımız kadarı ile sizde bu konuda zorlanıyorsunuz peki yetkili makamlardan destek talepleriniz olmadımı hiç; Yaşar abi ben şimdi buradan şikayet etmiş gibi olmak istemiyorum ama biz şimdilik Gebze Atlı Spor Kulübünün imkanlarını kullanarak buraya kadar geldik. Cananı gören üst makamdaki büyüklerimiz bize destek olacaklarını söylediler ama hala bizimle kurulan bir temas henüz olmadı, ya onların işi çok yada bize yardım edecek olan gerçek yetkililere biz hala sesimizi duyuramadık. Canan’ın hedefi Türkiye’ye uluslar arası yarışmalardan şampiyonluklar getirmek ama sizinde söylediğiniz gibi binicilik çok masraflı bir spor ve Canan’ üzerine düşeni başardı. Bundan sonrasında Devletimizin Canana sahip çıkmasını o gururu bütün Türkiyenin yaşamasını bekliyoruz. Söylemek istemiyordum ama üzülerek söyleyeceğim, Canan kendi branşında ülkemizin şampiyonu fakat haftalardır hala valilikten talep ettiğimiz randevuya cevap alabilmiş değiliz. Dediğim gibi bundan sonrasında destek almadan ilerleyebilmemiz mümkün değildir. Bizim yapabileceklerimiz bununla sınırlıdır. Dedi.

Bu Başarı Tesadüf Değil

Konu hakkında Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek ise: Canan Doğan ve diğer özel sporcularımıza kulüp olarak imkanlarımızı tam burslu olarak sunmaktayız. Bu başarı asla tesadüf değildir. Yılların emeği, azmi ve fedakarlığı söz konusudur. Başta bu başarıda en büyük payı olan sporcumuz Canan Doğan’ı,Yaşam Koçu ve Refaktçısı olan Gülşah Doğan’ı, Antrenörümüz Mustafa Aslan’ı tebrik ediyor, emeği geçen siz basın mensuplarına da teşekkür ediyorum.