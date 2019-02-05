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Can Özüpek üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası üç adım atlamada Can Özüpek'ten büyükler Türkiye rekoru geldi.

Can Özüpek üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası üç adım atlamada Can Özüpek'ten büyükler Türkiye rekoru geldi.

05 Şubat 2019 Salı 15:00
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Can Özüpek üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı

İSTANBUL - Yaklaşık 700 atletin iki gün boyunca mücadele verdiği Ataköy'deki Turkcell Türkiye Büyükler-U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda son rekor Can Özüpek'ten geldi. Müsabakaların sonuna denk gelen büyük erkekler üç adım atlama finalinde yarışan Can Özüpek, 16.62'lik derecesiyle Türkiye Salon'daki şampiyonluk unvanını korurken, yeni Türkiye rekoru kırdı. Yarışmada 16 metrenin üzerinde dört atlayış yapan Özüpek, dördüncü hakkındaki 16.62 ile Türkiye rekorunu kırdı. Bu dalda eski rekor, 16.61 ile Şeref Osmanoğlu ve Necati Er tarafından paylaşılıyordu.

Üç adımda rekorun eski sahibi olan Necati Er ve Mert Çiçek ise 15.84'lük dereceyle podyuma çıkan diğer isimler oldular. Necati, en iyi ikinci atlayışı Mert Çiçek'ten 16 santimetre daha iyi olduğu için Türkiye ikinciliğine uzandı.

60 metre engellide Batuhan Buğra Eruygun 7.94 ile kariyerinin en iyi ikinci deresini koşarak şampiyon olurken, aynı kategorinin gençlerdeki galibi 8.08 ile Serhat Bulut oldu. Kadınlar 60 metre engellide ise Özge Soylu, 8.40'lık derecesiyle Şevval Ayaz'ın önünde ipi göğüsledi.

Yüksek atlamada Kadriye Aydın büyüklerde, Rümeysa Ökdem ise gençlerde şampiyon olurken, 3000 metrede büyük kadınlar birinciliği Derya Kunur'a gitti. Erkeklerde ise 800 metrede Salih Teksöz, 3000 metrede son turdaki atağıyla rakiplerini geride bırakan Abdurrahman Gediklioğlu'na gitti.

Öte yandan erkekler sırıkla atlamada 4.90 ile şampiyonluğu garantiledikten sonra 5.16'ya U23 Türkiye salon rekoru için gelen İlkay Aydemir, bu yükseklikte başarılı olamadı.

İki gün süren Türkiye Büyükler-U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda toplam üç rekor kırılırken, bir rekor da egale edildi. İnternet üzerinden yaklaşık 15 saatlik canlı yayınla atletizmseverlere ulaşan şampiyona sonrasındaki değerlendirmeyle birlikte önümüzdeki hafta yapılacak Balkan U20 Salon ve daha sonrasındaki Balkan Salon'un kadroları da netleşmiş oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Can ÖzüpekTürkiye Rekoru
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