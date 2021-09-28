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Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta kim oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. 

28 Eylül 2021 Salı 10:39
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Çalımbay: Beşiktaş'ın evinde oynamak, kazanmak kolay değil

Çalımbay, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geçen hafta kendi sahalarında oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendiren Çalımbay, maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın başında gol atmanın takıma büyük avantaj sağladığını kaydeden Çalımbay, "Vavacars Karagümrük takımını da çok iyi analiz ettirdik arkadaşlarımıza. Tehlikeli bir takım. Özellikle top onlardayken çok iyi oynuyorlar, iyi pas yapıyorlar, iyi çıkıyorlar. Hatalarımız az, iyi yaptığımız şeyler çok oldu. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir maç oynadık. Çok pozisyon yakaladık. 4-0 bitti ama pozisyonlarımız vardı. Onlarda biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı olabilirdi. Önemli olan maçı kazanmaktı. Tam olmasa da iyi bir duruma geldik" dedi. 

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, siyah beyazlı ekibin iyi bir takım olduğunu söyledi.

Çalımbay, "Beşiktaş'ta kim oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. 

'DİMİTRİOS GOUTAS PROFESYONEL BİR OYUNCU'

Sezon başında kadroya katılan ve oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Yunan stoper Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, "İşini temiz yapıyor. Hiçbir riske girmiyor. Garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDemir Grup SivassporFutbolRıza çalımbay
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