Çağlar Söyüncü'den 100 çocuğa eşofman

İtalya Serie A takımlarından Roma'da top koşturan milli oyuncu Cengiz Ünder'in 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlattığı kampanyaya bir destek de Çağlar Söyüncü'den geldi. Söyüncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine güzel bir günde ben de Cengiz Ünder'in ve diğer arkadaşlarımın bu güzel hediyelerine ek olarak okullarımızda ihtiyaç sahibi olan 100 kardeşime eşofman takımı hediye ediyorum. Nice 100 yıllara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!"