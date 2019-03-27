Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96735
ALTIN
228.079
DOLAR
5.3086
STERLİN
7.1406
EURO
5.9785
Malatya'da iki deprem
Malatya'da iki deprem
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü renklendirecek
Red Bull Salt Rush Tuz...
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol...

Buz Hokeyciler, 2'de 2 yaptı

Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 2'de 2 yaptı

Buz Hokeyciler, 2'de 2 yaptı

Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 2'de 2 yaptı

27 Mart 2019 Çarşamba 11:58
0 Okunma
Buz Hokeyciler, 2'de 2 yaptı

SOFYA (DHA) 

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ikinci gün mücadelesinde Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. 

Milliler, Yeni Zelanda'yı Timur Türüt'ün 3 golü ile 3-2 yendi. Bu sonuçla milli takım, grupta oynadığı ilk iki maçtan galip ayrıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada galip tarafı belirleyen gol bitime son 15 saniye kala Timur Türüt'ten geldi ve milliler karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu.

Maçta Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınamak için iki takım sahaya 'Hello Brother' pankartı ile çıktı. Genç milliler şampiyonadaki üçüncü maçında 28 Mart Perşembe günü TSİ 17.30'da İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise attığı üç golle millilere galibiyeti getiren Timur Türüt seçildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Buz Hokeyi Milli TakımıGenç Erkek Buz Hokeyi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü renklendirecek
Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü renklendirecek
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler
Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi
Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi
İzmir kulüplerinden birlik çağrısı
İzmir kulüplerinden birlik çağrısı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Şenol Güneş: Üç puanla ayrılmak istiyoruz
Şenol Güneş: Üç puanla ayrılmak istiyoruz
Bursaspor'un borcu açıklandı
Bursaspor'un borcu açıklandı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest ama kriterli olmalı
Samet Aybaba: Yabancı sayısı serbest ama kriterli olmalı
Karşıyaka'dan Fikret Orman'a tepki
Karşıyaka'dan Fikret Orman'a tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans