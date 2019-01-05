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Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da başladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:59
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Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı

Turnuvayı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2019 yılı Türk güreşi için çok önemli. Eylül ayında Kazakistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girecek sporcularımız olimpiyatlara katılma hakkı elde edecekler. Bizim de hedefimiz bir yıl öncesinden kotaları alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha rahat bir ortamda, daha rahat bir programla hazırlanmak olacaktır. Bu nedenle bu turnuva çok önemli" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapılıyor.

Turnuvayı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2019 yılının Türk güreşi için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota niteliği taşıyacak. Yani Kazakistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girecek sporcularımız olimpiyatlara katılma hakkı elde edecekler. Bizim de hedefimiz bir yıl öncesinden kotaları alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha rahat bir ortamda, daha rahat bir programla hazırlanmak olacaktır. burada Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4 sporcumuz milli takıma alınacak. Buradan da 1 ay sonra İstanbul'da uluslararası turnuvaya katılacaklar. Orada da 1'inci olanlar milli takıma seçilmiş olacaklar. Bizim hedefimiz tabii 2020 Tokyo Olimpiyatları'dır. Yani ülkemizi Tokyo'da başarıyla temsil edip, orada İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz" dedi.

"AVRUPALILARA İSTİKLAL MARŞIMIZI EZBERLETTİK"

Türk spor tarihine bakıldığı zaman güreşte 1609 madalya kazanıldığını belirten Aydın, "Türk olimpiyat tarihine baktığınız zaman, 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. Yani güreşte kazanılan madalyalar, toplam kazanılan madalyaların yüzde 70 oranındadır. Biz göreve geldiğimizde 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'i güreşte kazanıldı. Güreşte 52 yıl aradan sonra böyle bir başarı yakalamış olduk. Akabinde 2017-2018 Avrupa şampiyonalarında 5'er şampiyon çıkararak adeta Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik. 2017 Dünya Şampiyonası'nda 3 şampiyon, 2018 Dünya Şampiyonası'nda 5 final, 1 şampiyon çıkardık. İnşallah bu başarımız böyle artarak devam edecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreşimiz yine zirve yapacak ve ülkemizi başarıyla temsil edecektir" şeklinde konuştu.

Şampiyonada yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları ile 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların repesaj ve finalleri gerçekleştirilecek. Şampiyonanın son günü olan 7 Ocak'ta ise 60, 67, 77, 87 ve 130 kiloların repesaj ve final karşılaşmaları yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası
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