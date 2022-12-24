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Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 17:03
Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları ile bir araya geldi

İSTANBUL (DHA)

Riva'da Başkan Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde Spor Toto 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda; 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya ile birlikte TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Talat Papatya ve Murat Şahin de yer aldı.

TFF ile kulüpler arasındaki görüşmede; hakem atama sistemi, VAR, hakem akademisi, yeni kurallar, ulusal lisans ve takım harcama limitleri ile gündemdeki diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 6 Aralık'ta TFF 2. Lig, 16 Aralık'ta da TFF 3. Lig kulüp başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFF Başkanı Mehmet BüyükekşiSpor Toto 1. Lig
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