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Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:55
Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Buse Naz çakıroğluAvrupa şampiyonuBoksBoksör
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