Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.