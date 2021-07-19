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Bursaspor’un Yeşil Takımı 2-1 Kazandı

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:15
7 Okunma
Bursaspor’un Yeşil Takımı 2-1 Kazandı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor, Afyon kampındaki iki hazırlık maçını kendi arasında yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcuların etkili performansı teknik heyetin takdirini topladı. Karşılaşmayı yeşil takım, Berat Altındiş ve Kerem Şen golleriyle 2-1 kazandı. Beyaz takımın tek golü ise Eren Güler’den geldi. Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, ikinci hazırlık maçını kendi arasında gerçekleştirdi. Yeşil ve beyaz takım olarak ikiye ayrılan futbolcular, 35’er dakikalık iki devre üstünden maç yaptı. Oldukça sıcak havada gerçekleşen mücadelede genç oyuncular, Teknik Direktörü Mustafa Er’e kendisini göstermeye çalıştı. Vefa Temel, Emirhan Aydoğan, Berat Altındiş, Taha Altıkardeş ve Burak Altıparmak etkili performanslarıyla dikkat çekti. Maçın ilk yarısının 31. dakikasında Berat Altındiş, attığı golle Yeşil Takım’ı 1-0 öne geçirdi. Eren Güler’in golü skoru belirledi

İkinci devrede de oyuncuların hırslı görüntüsü, teknik heyeti memnun etti. Karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kalan bu kez de yeşil takımdan sahneye Kerem Şen çıktı ve 66. dakikada skoru 2-0’a getiren golü kaydetti. Maçın skorunu ise beyaz takımdan Eren Güler belirledi ve maç 2-1 sona erdi. Bursaspor yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Bursa’ya hareket edecek. Yeşil-beyazlı kafile 22 Temmuz Perşembe günü Bolu’ya gidecek ve orada yapacakları hazırlıkların ardından 1 Ağustos’ta Bursa’ya geri dönecek. Yeşil Takım: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin, Ahmet Furkan Özcan, Emirhan Aydoğan, Kerem Şen, İsmail Can Çavuşluk, Çağatay Yılmaz, Batuhan Kör, Berat Altındiş

Beyaz Takım: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Ozan İsmail Koç, Murat Karadeniz, Taha Altıkardeş, Vefa Temel, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Eren Güler

DHA

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Bursasporun Yeşil Takımı 21 Kazandı
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