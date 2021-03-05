Bursaspor’un “Hatıran Yeter Kombine Kartı” Tanıtımı Yapıldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü'nün "Hatıran Yeter Kombine Kartı" lansmanı Timsah Arena'da gerçekleştirildi.

Timsah Arena‘da gerçekleştirilen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Bursaspor Teknik Ekibi, Bursaspor A Takım oyuncuları ve basın mensupları katıldı. Lansmana katılan isimler şu ifadeleri kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er “Böylesine anlamlı ve önemli bir günde, şehrimizin tüm kabineleriyle burada olması öncelikle her şeyden çok değerli, bizi desteklemeleri, bizim yanımızda olmaları. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Kulübümüzün son dönemlerdeki yaşadığı olaylar, bulunduğu durum itibariyle ancak bu dönemleri de atlatacak güce sahip bir camiayız. Özellikle oyuncu grubumuz, genç oyuncularımız, ağabey sıfatındaki oyuncularımız, inanılmaz bir saygı sevgi çerçevesinde muazzam bir takım oluşturdular. Avrupa‘nın ilgisi çeken oyunlar oynadılar. Belki son zamanlarda yere düşen armanın tekrar ayağa kalkması için çok ciddi sorumluluklar aldılar. Bunu bugüne kadar çok güzel bir şekilde yerine getirdiler, çok ciddi fedakarlık, özveri var. Bu anlamda takımımıza maddi manevi destek anlamında buluştuk. Bu anlamda ciddi bir adım atılıyor. Gerekli desteğin tüm şehirden geleceğini düşünüyorum. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat Bu güzel oluşumda öncülük eden sayın valimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim buradaki en büyük desteğimiz, en büyük kazancımızın Bursa’daki bu değerli insanların bir araya geldiği zaman güç birliği oluşu, o güç birliği için de bir takım şeyler yapılıyor. Kadromuzu tüm Türkiye konuşuyor, heyecanla maçlarını bekliyor. Süper Lig kulüpleri dahil, reyting rekorları kıran 4. takımız. Bizim için çok büyük bir mutluluktur. Ciddi anlamda sıkıntılarla uğraşıyoruz, bu sıkıntılar içinde de belli bir noktalara geldik. Üzerimize düşen bu sorumlulukta her şeyi yerine getirdik, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok önemli destekleri, iki kişi tarafından Bursa‘da özellikle bilinmesini rica ediyorum; Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve BTSO Başkanımız İbrahim Burkay‘ın ne zaman aradıysam karşılığında hep destek oldular. Bu maaş konusunda, prim konusunda, eksi 3 puan yediğimiz cezayı kaldırmak için de hep yanımızda oldular, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bir takım açıklamalar yapmak için çok bekledik, çok eleştirildim. Bursaspor Kulübü çok büyük bir camiadır, çok büyük bir değerdir. Biz bunu asla ve asla ailemizin dışında paylaşmak istemediğimiz için, Bursaspor değerini daha da aşağı indirmemek için, ayakta tutmak için daha ileriye taşımak için konuşmamaya devam edeceğim. Bursa‘da yaşayan herkesin Bursaspor’un ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Bu konu ile ilgili bütün gelen, özellikle de sayın valim bu konuda çok hassas davranıp bizim yanımızda oldu; kendisiyle 2-3 görüşmemden sonra Bursaspor‘un ipoteklerinin, blokelerinin olduğunu, hiçbir şekilde hesaplarında herhangi bir hareket yapılamadığını kendilerine izah ettim, bağış hesabı açılması için önderlik yaptı, bu konuyla da ilgili bankalarla olan tüm görüşmelerimizi yaptık. Tüm toplantılarda bloke ve ipotek olduğu için, asla ve asla böyle bir şeyin olamayacağını, yapılacak olan yardımların da bankaya olan borçlarımızın faizlerine gideceğini belirtmek isterim. Biz bunun için bugüne kadar sabrettik durdurduk, geçen hafta Salı günü bununla ilgili bankalarla anlaşma yaptık. O yapılandırma içinde Bursaspor’un borçlarını 2,5 seneye böldük. Bununla ilgili de açmış olduğumuz yardım kampanyası hesaplarında biz artık bu hatıra kombine kartlarını satışa sunup, istediğiniz şekilde gelen paraları da Bursaspor’da görev yapan futbolcu, teknik kadro, personel, buradan hak ettiğini alacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor’un açmış olduğu bu bağış kampanyası ile ilgili hesap, kanun gereği herhangi bir bankada açılmasının mümkün olmadığını tekrar söyleyeyim; sadece bağış kampanyası adı altında yapılan izinlerin, Ziraat Bankası’nda açılmasına müsaade ediliyordu, Ziraat Bankası‘nın da Bursaspor‘dan temlik ve blokeli hesapları olduğu için bugüne kadar açılmadı, geçen hafta yapmış olduğumuz anlaşmadan sonra ancak bunun faaliyete geçirilebilmesi için izinleri aldık. Herkesin bu şekilde, net bilgiye sahip olmasını rica ediyorum. Lütfen eğer ki Bursaspor‘da yapılacak bir şey varsa, benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın samimiyetine inanın. Biz bu işin üstesinden gelmek için gece gündüz uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bursaspor ordusu, bunu başarabilecek güçte. 28 günden beri 32 tane oyuncumuz, 7 teknik kadromuzdaki hocalarımız pozitif oldular. Kolay kolay toparlanamadılar, bu sürecin kolay atlatılamayacağını, 2-3 tane maçı da bu sebepten dolayı kaybettiğimizin, kendileri de bunun altında mahcup olduklarını, ama Akhisar maçında maçı çevirip bize o mutluluğu yaşattılar. Ligin son haftasına kadar mücadele ederek, taktik maktiğin olmadığı sadece savaşarak maç kazanabileceğimizi, bundan sonra asla başka bir şey düşünmeyin, biz size sonuna kadar güveniyoruz. Ne gerekiyorsa bundan sonra her türlü imkanlar sizin elinizde, bunu başarabilecek güce sahibiz. Eğer ki yapmış olduğumuz hesaplar doğrultusunda Play-Off’a kalırsak, oradan Süper Lig’e çıkabilecek en iddialı takım Bursaspor’dur. Pandemiden dolayı taraftar alınamıyor, sadece bunu hatıra olarak saklamalarını rica ediyoruz, bundan sonra seyirci alınabilecekse bu kartlarla beraber her maça da gelebilecekler. Her bir kartı 100 TL’den satışa sunuyoruz.”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay “Bursa iş dünyası, Bursaspor’un her zaman yanında oldu. Futbol sadece ülkemizde değil dünyada spor branşları içerisinde en büyük kitleye hitap eden, baktığımızda da hem tanıtım hem de PR açısından çok ciddi algı oluşturan güce sahip. Bu anlamda da Bursaspor’un Bursa kenti için çok önemli bir değeri var. Tabii, futbol diğer branşlarla kıyaslandığında inişleri çıkışları olan bir süreç. Bursaspor nasıl ki 2010 yılında şampiyonluk yaşattıysa bu kente, bugün de yine takımımız tekrar Süper Lig’e çıkmak için büyük mücadele veriyor. Biz, Bursa‘nın tüm dinamikleri Bursaspor’a her zaman elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Ekonomik şartlar ne olursa olsun Bursaspor’un yanında olmaya gayret ettik. Bu kampanyayı da önemsiyorum. Hatıra kombinesi, inşallah Bursaspor’a gönül vermiş, tüm Bursalılar bu kampanyayı destekleyecek ve takımımız yeniden arzu ettiğimiz günlere gelecek. Genç kardeşlerimiz çok zorlu bir süreç geçiyor. Her şeye rağmen geçen haftaki performansları, bu sene yeni bir başarı hikayesinin en önemli sinyallerini verdi. Bazı dönemlerde para kazanırsınız, bazı dönemlerde tarih yazarsınız. Bu gençlerimizin ellerinde çok ciddi potansiyel var, Bursa kentine ve Bursaspor’a altın harflerle yazılacak tarihi oluşturma şansları var. Sahaya çıktıklarında bu inançla oynadıklarını görüyoruz. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Bizim için çok önemli bir gün, Bursaspor’umuz açısından. Bursaspor, Bursa’mızın markası. Biz bu markayı yerel yöneticiler olarak yaşatmak ve güçlendirmek zorundayız. Her zaman yanında olduğumuz Bursaspor’umuzun yanında olmak için bizler de gayret edeceğiz. Nilüfer Belediyesi olarak, 1000 adet kombine hatıra kartıyla beraber destek olacağız. Taraftarlarımızla beraber çoğaltacağımızı söz veriyoruz.”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz “Bursaspor’a destek vermek, yerel yönetimlerin gösterdiği önemli bir çaba ve gayret. Bu çaba ve gayrete tüm hemşerilerimizi davet ediyorum, her bir Bursaspor sevdalısını bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak 1000 adet kombine kartla destek vereceğiz. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler “Biz bize yeteriz sloganı, bugün için çok manidar, çok yerli yerinde. Osmangazi Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de büyük Bursaspor’umuzun yanında olacaktır.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Yaklaşık 1 yıldır, pandemi süreci içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Mart akşamı açıkladığı rakamlarla Bursa olarak sarı renkli şehir ilan edildik. Etrafımızın turuncu ve kırmızı olduğu bu süreçte Bursa adına bu kazanım çok değerlidir, hedef kesinlikle maviye dönüşmektir. En son Akhisarspor maçı için hem kıymetli hocamıza, sporcu kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sadece Play-Off ile aramızda 7 puan fark var, bu kesinlikle kapatılmayacak bir fark değil önümüzde 10 maç, 30 puan var. Bursaspor geçmişte çok büyük başarılara imza atmış bir kulüp, yine başarıya imza atılacak inşallah. Bu zor süreçte konuşma değil icraat zamanı. Bursaspor’un Süper Lig’de olmasını çok arzu ediyoruz. Ne için bu hale geldik, şu başkan döneminde böyle mi oldu, şu yönetici böyle mi yaptı demenin zamanı değil, bana göre el birliği ile hedefe kitlenmenin zamanı. Bu organizasyon bana göre şöyle anlamlı; bir kart bedelinin 100 TL olması, bu süreçte herkesin katkısının olabileceğinin, bu çorbada herkesin tuzunun olabileceği bir konu. Dolayısıyla rakamlar ortaya çıkacak ve bu noktadaki samimiyetimizi bir kez daha test olacağız. Stadın kapasitesi 40 bin civarında, Bursa şehri olarak 3 milyon 101 bin nüfuslu şehir olarak, rahat rahat yapabileceğimiz hatta katlayabileceğimiz bir konu. Bu noktada katılım gösteren herkesin bu işe değer, bereket katacağına yürekten inanıyorum. Herkesin destek verebileceği konu var. Sokaktaki her bir vatandaşımızın Bursaspor’umuzun çok başarılı olmasını istiyor. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, biz kamu kuruluşuyuz, elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz, her şeyi tartışabiliriz ama Bursasporluluğumu asla tartıştırmam. Ben gerçekten şehrimin takımının hem de belediye başkanı olduğum şehrimin takımının çok başarılı olmasını arzu ediyorum. Heyecanı hissediyorum, futbol ekonomik aktivitedir, şehre değer katan organizasyondur. Bursaspor’un yeri Süper Lig’dir. Süper Lig’e ulaşma noktasında bugün çok ciddi desteğe ihtiyaç var. 3 bin adet kombine alarak destek vereceğiz. Ayrı bir hesap açıldı, o hesaptan kardeşlerimizin hak edişleri ile birlikte bu başarıya dair giderler yapılacaktır. Bu haftayı bir başlangıç olarak kabul etmelerini, son 10 maçlık süreci de dönüm noktası kabul etmelerini istiyorum. Yeni süreç inşallah hepimizin hayırlı olsun. Benim Bursaspor sevgimi kimse kısıtlayamaz; ben rakamı 5 bin değil, 5 bin 16 olarak söylüyorum. 16 plakamız. Bursa Valisi Yakup Canbolat Bursaspor, 2 senedir zor bir süreçten geçiyor. Sıkıntılı, sorunlu bir süreçten geçiyor. Tartışılabilir, eleştirilebilir ama zannediyorum ki bugün bunları konuşmanın yeri zamanı değil. Bursaspor’umuza destek olmanın zamanı geldi. Gençlerimiz kahramanlık ortaya koyuyor, yeniden başarıyı yakalamak için bütün gayreti sarf ediyorlar. Bu dar ve zor zamanda bütün Bursasporlu hemşerilerimizin Bursaspor‘a katkı sunmasını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki bu gençler bizi istediğimiz noktaya taşıyacaklar. Bu zor zamanda bir seferberlik, birlik beraberlik ortaya koymamız gerekir. Bu kampanyanın Bursaspor’a hayırlar getirmesini arzu ediyorum.

1600 kombine kartıyla BTSO Başkanı Burkay, 1963 adet kart ile değiştirdi.