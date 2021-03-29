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Bursaspor’un 4 Maçı Taraftarlı mı? Oynanacak..

29 Mart 2021 Pazartesi 10:25
3 Okunma
Bursaspor’un 4 Maçı Taraftarlı mı? Oynanacak..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Ödemir’in, maçların seyircili oynanabilmesi amacıyla 1 Nisan tarihini işaret etmesi, Bursaspor camiasında umutla karşılandı. Buna göre Özdemir ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında yapılması planlanan görüşmenin ardından, maçların seyircili oynanması yönünde karar açıklanırsa; Bursaspor, 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı Altay karşılaşmasına tribünlerde seyircisinin desteğiyle çıkacak. Ligde normal sezonun bitimine 7 maç kalırken Bursaspor, Altay mücadelesinin yanı sıra sahasında sırasıyla Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Bu mücadeleler, özellikle takımın Play-Off iddiası adına, büyük önem taşıyor.

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Bursasporun 4 Maçı Taraftarlı Mı Oynanacak..
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