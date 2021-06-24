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Bursaspor’da şok! Emin Adanur İstifa mı Etti?

24 Haziran 2021 Perşembe 10:47
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Bursaspor’da şok! Emin Adanur İstifa mı Etti?

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor yönetiminin lideri Emin Adanur, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Bursaspor'dan alacağı olan 2 milyon lirayı sildiğini açıklamasına tepki gösteren Teksas'ın açıklamasına "istifa" imalı sert bir çıkış yaptı. Bursaspor yönetiminin lideri 2.Başkanı Emin Adanur’dan şok bir çıkış geldi. Adanur’un, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’la İstanbul’da görüşerek, Bursaspor’dan alacağı olan 2 milyon lirayı sildiğini bildirmesine tepki gösteren Teksas’ın açıklamasına sert bir çıkış yaptı. Teksas.org’un, Özrü kabul edilmeyecek hatalar o yetkinizi elinizden alır. Bursaspor’u bu bilinçle yönetin! açıklamasına cevap veren Adanur, istifa edeceğine yönelik şok bir açıklama yaptı.

Emin Adanur’un açıklaması şöyle: Peki güzel kardeşlerim, kusura bakmayın lütfen, biz muhtemelen sizin gözünüzde bu bilincin dışına çıktık. Seçilmeden önce de hep bahsetmiştik, insanların korkup uzaklaştığı bir Bursaspor değil, severek-saygı duyarak andığı bir Bursaspor markası olacağız diye.
Bunun yolu da maalesef kavga ederek olmuyor.
Evet arkadaşlar, konuşacak o kadar çok şey var ki, ama susmak en güzeli. Sizin bizim yetkimizi elimizden almanıza gerek yok, biz yarın sabah gerekeni yapar size teslim ederiz.

“HADİ EYVALLAH”

Bugüne kadar tarafımızca yapılan her şey de bağış olarak kalır. Ben 30 yaşına kadar aileme ve arkadaşlarıma mahcup olmadım, bu işler bize göre değil, biz Bursa’da yaşıyoruz ve bu tarz söylemlerle ailemi muhatap edemem, hadi eyvallah!..

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