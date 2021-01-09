Bursaspor’da Ozan Tufan Heyecanı Sardı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor'dan yetişen ve Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan’ın muhtemel transferinden Bursaspor Kulübü de pay alacak. Bursaspor‘da gözler Ozan Tufan transferine çevrildi. Bursaspor‘dan yetişen milli oyuncuya İngiltere ekiplerinden gelen transfer teklifi yeşil-beyazlı ekibin iştahını kabarttı. İngiltere Premier Lig‘i takımlarından West Bromwich ve Crystal Palace‘ın transferi için harekete geçtiği Ozan Tufan‘ın transfer olması durumda Bursaspor da bu transferden pay alacak. Fenerbahçe‘ye ödenecek bonservis bedelinin yüzde 3.5’ini Bursaspor Kulübü dayanışma payı olarak kasasına koyacak.