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Bursaspor’a Umut Meraş Piyangosu

09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:06
61 Okunma
Bursaspor’a Umut Meraş Piyangosu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor'un transferinden pay alacağı, Umut Meraş ile Fenerbahçe temasa geçti. Bursaspor‘un eski futbolcusu Umut , Meraş için Fenerbahçe, Le Havre ile görüşmelere başladı. Meraş için 2 milyon 500 bin Euro değer biçen Fransız kulübü, fiyatta indirim yapmak istemiyor. Transfer bu fiyata gerçekleşirse Bursaspor‘un kasasına 375 bin Euro para girecek.

Bursaspor‘un geçtiğimiz yıllarda Boluspor‘dan transfer ettiği ve sonrasında Fransız ekibi LeHavre‘ye sattığı Umut Meraş için, sözleşmesine, “Sonraki satıştan Bursaspor yüzde 15 pay alır” maddesi koydurdu. Geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ve Adana Demirspor, milli oyuncuyu transfer etmek için tekliflerini iletti fakat Le Havre bonservis bedelinde her hangi bir indirim yapmadı.

Caner Erkin‘in kadro dışı kalmasının ardından sol bek mevkini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Umut Meraş ile yakın temasa geçti.
Fransız kulübünün Umut için 2 milyon 500 bin Euro‘luk bir değer biçtiği öğrenilirken bu fiyatı aşağıya çekmek istemediği gelen bilgiler arasında. Transfer bu fiyata gerçekleşirse Bursaspor‘un kasasına 375 bin Euro‘luk bir meblağ girecek.

Anahtar Kelimeler:
Bursaspora Umut Meraş Piyangosu
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