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BURSASPOR YÖNETİM KURULU SAHAYA İNİYOR

06 Ağustos 2021 Cuma 10:33
9 Okunma
BURSASPOR YÖNETİM KURULU SAHAYA İNİYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Kulübümüzün başlattığı "Ayağa Kalk Bursa" hareketi tüm hızıyla devam ediyor.10 Ağustos'a kadar sürecek çağrı kapsamında Kulübümüzün sevdalıları güçleri oranında desteklerini hız kesmeden sürdürürken, Ekip Liderimiz Emin Adanur ve Yönetim Kurulumuz sahaya iniyor. Yönetim Kurulu Üyeleri  saat 16.00'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret edecek.

Tarihi Kapalı Çarşı esnafı ile bir araya gelecek olan Yönetim Kurulumuz hem taraftarı dinleyecek hem de 'Ayağa Kalk Bursa' çağrısının detaylarını anlatacak.

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BURSASPOR YÖNETİM KURULU SAHAYA İNİYOR
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