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Bursaspor Yine Oynatamayacak!

11 Şubat 2021 Perşembe 15:52
9 Okunma
Bursaspor Yine Oynatamayacak!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Giresunspor deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle dönen Bursaspor’da en çok merak edilen konu; koronavirüse yakalanan 8 futbolcunun 15 Şubat Pazartesi günkü Tuzlaspor maçında oynayıp, oynayamayacaklarıydı. TFF’nin yayımladığı talimata göre, koronavirüse yakalanan bir futbolcu için bekleme süresi 10 gün. Yeşil-beyazlı takımda 8 futbolcunun Covid-19 testlerinin sonucu 6 Şubat Cumartesi günü açıklanmıştı.

İLK GÜN SAYILMIYOR.. TFF ilk günü sıfır olarak saydığı için 8 futbolcunun karantina süresi 16 Şubat Salı günü sona erecek. Bu nedenle Bursaspor, Giresunspor deplasmanında olduğu gibi Tuzlaspor maçına da bu futbolculardan yoksun çıkacak. Takımdaki 4 sakat oyuncunun durumu ise bu hafta belli olacak. Ayrıca Özer Hurmacı da sarı kart cezası nedeniyle Tuzlaspor karşısında forma giyemeyecek.

KİMLER YOKTU?.. Bursaspor, Giresunspor maçına Covid-19 testleri pozitif çıkan 8 oyuncusunun yanı sıra 4 de sakat futbolcusundan yoksun çıkmıştı. Süresiz kadro dışı bırakılan Ali Akman’ın yanı sıra Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Ertuğrul Kurtuluş, Onur Atasayar, Tuğbey Akgün, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Kerem Şen, Berat Altındiş, Hamza Baran Arıkan ile rehabilitasyon süreci devam eden Vefa Temel sakatlık ve Covid-19’a yakalanmaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Yine Oynatamayacak
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