Bursaspor Yarı Finalde

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi Çeyrek Finali’nde gençlerimiz Antalya Emirhan Spor Kompleksi’nde karşılaştığı rakibi İstanbulspor’u Abdullah Tazgel’in golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 6 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan Yarı Final’de rakibimiz çekilecek kurayla belirlenecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan takımımız 2006 doğumlu oyuncumuz Mustafa Genç ve Hasan Sabri Karaca ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı. İstanbulspor ise uzun boylu forveti Mustafa Sol’un hava toplarındaki hakimiyetiyle kalemizde tehlikeli ataklar geliştirdi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının 42. dakikasında Abdullah Tazgel’in sol kanattan ceza sahası içerisindeki şık vuruşuyla takımımız 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda İstanbulspor beraberlik golü için ataklarını gerçekleştirirken, gençlerimiz rakip yarı alanda bulduğu boşlukları değerlendirmek için hızlı hücumlarla çıkışlar yaptı. Mücadelenin 63. dakikasında Hasan Sabri Karaca kaleci Boğaçhan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ömer Faruk Turtay VAR incelemesi sonucunda taç atışı kararı verdi. İstanbulspor 66. dakikada yakın mesafeden kazandığı serbest vuruşta Yusuf Ali’nin vuruşu direğin üzerinden dışarıya çıktı. 71. dakikada Batuhan Toygar’ın ortasında ceza sahası içerisinde yakın mesafeden Şamilcan Bahçeli’nin vuruşunda kaleci Boğaçhan son anda golü önledi. Bu atağın hemen ardından ceza sahası sol çaprazından Bilal Güney’in sert şutunda Boğaçhan yine gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Yusuf Ali’nin ortasında oyuncumuz Kadir Yiğit’in eline çarpan top sonrası penaltı kararı geldi. VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Ömer Faruk Turtay kararı iptal etti. 78. dakikada Zeynullah Türkay’a rakip ceza sahası içerisinde Tunahan‘ın müdahalesinde bu kez bizim lehimize penaltı düdüğü çaldı ve topun başına gelen Batuhan Toygar’ın vuruşunda kaleci Boğaçhan Kazmaz yine gole izin vermedi. Son dakikaları büyük heyecan içerisinde geçen mücadelede İstanbulspor ceza sahasında gönderdiği uzun toplarla etkili olmaya çalışırken, takımımız kazandığı topları hemen rakip yarı alana taşıdı. Normal sürenin son saniyelerinde sağ kanattan topu iyi taşıyan Hasan Sabri Karaca’nın ortasında Abdullah Tazgel kafayla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı, 2-0. 90+4’te sağ kanattan yapılan ortada kaleci Alper Adıyaman topu elinden kaçırdı ve ağlara gitti, 2-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve gençler TFF 1.Lig U19 Gelişim Ligi’nde yarı finale yükseldi.

Saha: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serhat Sağır, Kadir Akıllı, Selim Özen.. İstanbulspor: Boğaçhan Kazmaz, Ali İhsan Keskin, Mustafa Bera Akyıldız, Amar Skrijelj, Özkan Arda Kurtuluş, Kerim Can Büyükyılmaz, Tunahan Şamdanlı (Bartu Kırtaş), Ahmet Can Özer (Muhammet Ali Dedik), Mustafa Sol, Yusuf Ali Özer, Burak Engin (Emre Babuşçu)

Yedekler: İsmail Şahinbaş, Alperen Çelik, Sefa Denizhan, Umut Can Başaran, Tümer Dikmen, Seyit İbrahim Okulevi, Berkay Çelik.. Teknik Sorumlu: Hasan Pekkoç

Bursaspor: Alper Adıyaman, Eren Tunalı, Abdullah Tazgel, Kadir Yiğit, Kerem Kök, Yiğit Alp Sevinç, Mustafa Genç (Şamilcan Bahçeli), Ömer Turan Görgüç (Emre Tepegöz), Hasan Sabri Karaca (Okan Ağrap), Bilal Güney (Zeynullah Türkay), Batuhan Toygar… Yedekler: Emir Kaan Kadalı, Abdulkadir Gül, Enes Gökhan, Mustafa Yılmaz, Ozan Resuloğlu, Barış Dalkıran… Teknik Sorumlu: Serkan Türkay

Goller: Alper Adıyaman 90+4’ (KK) İstanbulspor / Abdullah Tazgel 42’ – 90’ (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Kerim Can Büyükyılmaz, Yusuf Ali Özer (İstanbulspor) / Ömer Turan Görgüç, Eren Tunalı (Bursaspor)